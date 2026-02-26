Ζάκυνθος: Νέες αποκαλύψεις για την «άφαντη» παιδίατρο του νοσοκομείου – Διαγνώσεις από το τηλέφωνο

Νέα στοιχεία για την παιδίατρο του νοσοκομείου στη Ζάκυνθο σε βάρος της οποίας διενεργείται ΕΔΕ από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια και έχει τεθεί σε αναστολή. Είχε εφημερία την ημέρα που το 5 μηνών βρέφος διακομίστηκε με μηνιγγίτιδα αλλά η ίδια απουσίαζε λόγω αιφνίδιας αναρρωτικής άδειας, ενώ «ανέβαζε» στα social media τη νέα της αγορά από τον οίκο Chanel.

«Είναι η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο. Είμαστε μόνο 2 παιδίατροι, κάνουμε ο κάθε ένας 16 με 17 εφημερίες τον μήνα. Υπερβαίνουμε δυνάμεις, έχουμε κουραστεί. Δεν είναι για ένα, δύο τρεις μήνες, είναι 7 χρόνια. Τον πρώτο χρόνο κράτησα μόνη μου την κλινική», ανέφερε η παιδίατρος του νοσοκομείου στη Ζάκυνθο στο Live News την Πέμπτη (26.02.2026).

Από το 2019 όταν ανέλαβε καθήκοντα επιμελήτριας στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου, «ανέβαζε» αρκετές φωτογραφίες μέσα στο νοσοκομείο. Αμέτρητες είναι και οι δημοσιεύσεις της από τα ταξίδια που κάνει συχνά στο εξωτερικό. Από τη Βενετία, τη Ζυρίχη, το Μονακό αλλά και την Κροατία όπου πέρασε τις φετινές γιορτές των Χριστουγέννων, μέχρι και υπερατλαντικά ταξίδια. Λος Άντζελες, Λας Βέγκας.

Εκτός από την Καλιφόρνια έχει κάνει αντίστοιχα μακρινά ταξίδια σε τροπικά μέρη με τις χρυσές αμμουδιές, στην Τυνησία με καμήλες αλλά και στη Σαχάρα που οδηγούσε «γουρούνες».

Για το απίστευτο περιστατικό της 20ης Φεβρουαρίου με το 5 μηνών βρέφος διενεργείται ΕΔΕ.

Κάτοικοι του νησιού πάντως καταγγέλλουν πως αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη παιδίατρος απουσίαζε από το πόστο της στην κλινική.

Η καταγγελία τον περασμένο Σεπτέμβριο

Τον περασμένο Σεπτέμβρη, ένας εξοργισμένος παππούς ενός 3χρονου παιδιού μιλά σε τοπικό ραδιόφωνο για την περιπέτεια που είχε κι εκείνος στο νοσοκομείο Ζάκυνθου που μοιάζει σε αρκετά σημεία με το περιστατικό που συνέβη με το βρέφος το περασμένο Σάββατο.

«Παρουσιάστηκε στο παιδάκι ένα πρόβλημα, είχε βγάλει εξανθήματα, κόκκινα σε όλο του το κορμί, στο πρόσωπο, παντού. Πήγαμε στο νοσοκομείο την Τετάρτη το απόγευμα. Κάποια κυρία έκανε εξέταση στο παιδί και έστελνε τις φωτογραφίες στον παιδίατρο. Από το τηλέφωνο ενημερωνόταν ο παιδίατρος και τους λένε παιδιά είναι ανεμοβλογιά».

Σύμφωνα με την καταγγελία, εκείνο το απόγευμα καμία από τις δύο παιδιάτρους που υπηρετούν στο νοσοκομείο δεν πήγαν στα επείγοντα να δουν το παιδί. Αντιθέτως η παιδίατρος που είχε βάρδια έδωσε οδηγίες δια τηλεφώνου. Το γεγονός ότι οι γονείς δεν ήρθαν ποτέ σε επικοινωνία με την παιδίατρο φαίνεται και από το γεγονός πως οι άνθρωποι δεν έμαθαν ποτέ αν πρόκειται για γυναίκα γιατρό ή άντρα.

Τελικά το παιδί δεν είχε ανεμοβλογιά όπως αρχικά τους είχαν πει αλλά αλλεργική αντίδραση σε κάποια αντιβίωση που είχε πάρει.

«Φεύγοντας από το νοσοκομείο τα παιδιά δέχτηκαν ένα τηλεφώνημα από το νοσοκομείο που τους είπε πιθανόν είναι και αλλεργία. Κι εμείς τι κάνουμε τώρα; Τίποτα, λέει, γυρίστε σπίτι σας. Το παιδάκι διαπιστώθηκε την άλλη μέρα ότι είχε πάθει κάποιο αλλεργικό σοκ από κάποια αντιβίωση. Πήγαμε για να βρούμε εκεί τη σιγουριά και από την σιγουριά του γιατρού είχαμε… φωτογραφίες. Να φωτογραφίζουν το παιδί να του στέλνουν του παιδίατρου. Tι είναι αυτά τα πράγματα;».

Με ανάρτησή της τότε στο Facebook η παιδίατρος είχε απαντήσει σε αυτές τις δημόσιες καταγγελίες.

«Το νήπιο σε καμιά περίπτωση δεν εμφάνισε σημεία εκδήλωσης αναφυλακτικού σοκ, το οποίο αποτελεί μία δυνητικά απειλητική για τη ζωή κατάσταση. Εν προκειμένω η αναφορά περί αλλεργικού σοκ πέραν από ανακριβής, φανερώνει σκοπιμότητα ώστε να παρουσιαστεί ψευδώς ότι ετέθη σε κίνδυνο η ζωή του νηπίου».

«Δεν υπήρχε κανείς»

«Δεν είχα σκοπό ούτε να μιλήσω ούτε να βγω. Αλλά γύρισα από τη δουλειά, το είδα και λέω δεν μπορώ θα πάρω».

Το παιδί του διαγνώστηκε με λευχαιμία τον Σεπτέμβριο του ’24. Πέρασαν έναν χρόνο σε ογκολογική κλινική της Αθήνας και τον Μάιο του ’25 επέστρεψαν σπίτι τους στην Ζάκυνθο. Μέσα στο καλοκαίρι το παιδί παρουσιάζει έντονους πόνους στην κοιλιά. κάτι που εύλογα σήμανε συναγερμό.

«Και πάμε 9 Ιουλίου πάμε στα επείγοντα, την εξετάζουν. Βλέπουν ανεβασμένους κάποιους δείκτες και φοβούνται για σκωληκοειδίτιδα. Δεν μας αφήνουν να φύγουμε εννοείται γιατί ήταν και σε επικοινωνία με τους ογκολόγους, γιατί δεν ξέρανε τι μπορεί να είναι», ανέφερε ο πατέρας του παιδιού.

Σύσσωμο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό πέφτουν πάνω στο παιδί. Όλοι, εκτός από τις δύο παιδιάτρους που, όπως καταγγέλλει, δεν εμφανίστηκαν στο νοσοκομείο ούτε τα επόμενα 24ωρα.

«Μας βάζουν εισαγωγή στην παιδιατρική και μέχρι τις 11 Ιουλίου δεν υπήρχε κανείς. Από 9 έως 11 Ιουλίου παιδίατρος δεν είχε εμφανιστεί. Με αποτέλεσμα να υπογράψω και να φύγω. Τώρα αν είχε βάρδια η συγκεκριμένη ή άλλος δεν με νοιάζει, δεν έχω προσωπικά με την κυρία».

Ευτυχώς οι οχλήσεις αυτές δεν ήταν κάτι σοβαρό αλλά και μόνο η εικόνα ενός παιδιού με λευχαιμία να νοσηλεύεται στην παιδιατρική και να τον κουράρουν άλλες ειδικότητες προκαλεί αν μη τι άλλο έντονο προβληματισμό.

Καλύτερη η υγεία του βρέφους

Ο γνωστός εντατικολόγος, Ανδρέας Ηλιάδης εμφανίζεται αισιόδοξος τις τελευταίες ώρες. Όπως λέει, το μωρό παραμένει σε θάλαμο απομόνωσης στην εντατική του νοσοκομείου Ρίου και οι γιατροί περιμένουν να ανταποκριθεί ο οργανισμός του.

«Ο μικρός ασθενής μας παραμένει σε σταθερή κατάσταση στη Μονάδα Παίδων. Η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου που έλαβε χώρα χθες είναι χωρίς παθολογικά ευρήματα. Απομονώθηκε στο αίμα του ασθενούς ο ορότυπος που αφορά τον πιο επικίνδυνο, θανατηφόρο τύπο μηνιγγίτιδας. Η ταυτοποίηση έγινε ταχύτατα στο εθνικό κέντρο αναφοράς μηνιγγίτιδας από την κυρία Τζανακάκη καθηγήτρια μικροβιολογίας. Θα παραμείνει στον θάλαμο απομόνωσης στην ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ. Αν σωθεί ένα παιδί, σώζεται ο κόσμος όλος».

Το μωρό εξακολουθεί να νοσηλεύεται στον θάλαμο απομόνωσης, παρακολουθείται από το εξειδικευμένο προσωπικό του νοσοκομείου και έχει διαρκώς στο πλευρό του τους γονείς του.

«Βρισκόμουν σε αναρρωτική άδεια»

Το παιδί αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ζακύνθου, με την παιδίατρο που εφημέρευε όμως να είναι άφαντη. Η γιατρός, που τέθηκε σε αναστολή καθηκόντων, λέει στο Live News πως δεν επρόκειτο για αδικαιολόγητη απουσία της, καθώς, όπως αναφέρει, είχε προσκομίσει έγκαιρα την αναρρωτική της άδεια.

«Βρισκόμουν σε αναρρωτική άδεια, όλα αυτά που λέγονται ότι δεν υπήρχε παιδίατρος, ότι υπήρχε παιδίατρος και δεν εμφανίστηκε, ότι έδινε άλλα αντ’ άλλων οδηγίες κτλ., ότι δεν παρουσιάστηκε, ότι η άλλη παιδίατρος η διευθύντρια επίσης δεν εμφανίστηκε, όλα αυτά είναι ψέματα».

Οι γονείς του βρέφους πάντως περιγράφουν τα γεγονότα διαφορετικά.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, η παιδίατρος που εφημέρευε πήγε στο νοσοκομείο Ζακύνθου ώρες μετά την εισαγωγή του βρέφους και τότε συνάδελφοί της φέρονται να διαπίστωσαν πως η κατάστασή της δεν δικαιολογούσε τη χορήγηση αναρρωτικής άδειας.

Σε κάθε περίπτωση, η κατάσταση του παιδιού εκτιμήθηκε αρχικά από την εφημερεύουσα καρδιολόγο, την αγροτική γιατρό, καθώς και από ιδιώτες παιδιάτρους.

«Το παιδί δεν καθυστέρησε, όπως είπαν, να πάρει αγωγή. Το παιδί με το που μπήκε στο νοσοκομείο, πάρθηκαν αμέσως εξετάσεις αίματος και αμέσως έλαβε αγωγή ενδοφλέβια αντιβιοτική για παν ενδεχόμενο», λέει η παιδίταρος.

Το βρέφος είχε υψηλό πυρετό και σημάδια στο σώμα. Η υγεία του εκείνες τις πρώτες ώρες έδειχνε να επιδεινώνεται και ζητήθηκε η μεταφορά του στο νοσοκομείο του Ρίου.

«Πάρθηκαν όλες οι εξετάσεις, υπήρχε ένα θέμα με τις εξετάσεις, κάποιες εξετάσεις δεν βγήκαν, έπρεπε να γίνουν κάποιες επαναλήψεις, εκεί λίγο χάθηκε, ο χρόνος που χάθηκε, βέβαια χάθηκε πολύ λίγος χρόνος όσον αφορά την επανάληψη των εξετάσεων».

Η παιδίατρος λέει ότι έδωσε οδηγίες από το τηλέφωνο εκείνες τις πρώτες ώρες:

«Παρόλα αυτά, δεν περιμέναμε τις δεύτερες εξετάσεις, από τις πρώτες έδωσα εντολή γραπτώς, προφορικά, να ξεκινήσει αντιβίωση».

ΕΔΕ

Το υπουργείο Υγείας διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση τόσο για την απουσία της παιδιάτρου όσο και για την αναρρωτική άδεια που προσκόμισε. Μέχρι να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία, η γιατρός θα βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων.

Η παιδίατρος που εφημέρευε στο νοσοκομείο Ζακύνθου το μεσημέρι της 20ης Φεβρουαρίου, κάνει λόγο για ασύστολα ψεύδη που θίγουν, όπως λέει, την επαγγελματική της ακεραιότητα. Η διοίκηση του νοσοκομείου που εργαζόταν, αρκέστηκε σε μία ανακοίνωση ενημερωτικού χαρακτήρα:

«Σχετικά με δημοσιεύματα του Τύπου περί απουσίας της παιδιάτρου που κάλυπτε την εφημερία και της αναρρωτικής άδειας που προσκομίσθηκε, έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.) από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια (6η ΥΠΕ), προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως τα διαλαμβανόμενα. Η παιδίατρος τίθεται σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων της μέχρι την ολοκλήρωση της ΕΔΕ».

Η παιδίατρος μέχρι την ολοκλήρωση της ΕΔΕ θα βρίσκεται σε αναστολή καθηκόντων.