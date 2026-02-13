Ζάκυνθος: Κατολισθήσεις σε Αγία Τριάδα και Μπόχαλη – Χώματα και βράχοι «εισέβαλαν» σε σπίτι

Μία επικίνδυνη κατολίσθηση σημειώθηκε χθες (12/2/2026) αργά το βράδυ στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στην Ζάκυνθο, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις αρχές και στους κατοίκους.

Συγκεκριμένα, μεγάλος όγκος χωμάτων και βράχων αποκολλήθηκε από το βουνό, με αποτέλεσμα τα φερτά υλικά να εισβάλουν μέσα σε ένα σπίτι, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε αυτό αλλά και σε ακόμα ένα σπίτι. Για προληπτικούς λόγους εξαιτίας της κατολίσθησης, τα δύο σπίτια στη Ζάκυνθο εκκενώθηκαν άμεσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του imerazante.gr, ένα σκυλάκι καταπλακώθηκε από τα χώματα. Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ στην περιοχή έσπευσε κλιμάκιο της ΕΜΑΚ από την Αθήνα.

Οι άνδρες της ΕΜΑΚ πραγματοποίησαν ενδελεχείς έρευνες με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να έχει θαφτεί άνθρωπος κάτω από τα φερτά υλικά.

Το πρωί της Παρασκευής εντοπίστηκαν νέες κατολισθήσεις στη περιοχή της Μπόχαλης και πάνω από το Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου, όπου υποχώρησε το χώμα και κατέληξε στις κερκίδες του θεάτρου.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αυξημένη επιφυλακή, ενώ οι Αρχές παραμένουν στα σημεία μέχρι την πλήρη διασφάλιση της περιοχής.