Ζάκυνθος: Βγήκε από τη ΜΕΘ το βρέφος που νοσηλευόταν με μηνιγγίτιδα, φωτογραφία με χαμόγελα

Εξιτήριο πήρε την Τετάρτη (04.03.2026) και έπειτα από 11 ημέρες νοσηλείας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου στο Ρίο Αχαΐας, το πέντε μηνών βρέφος που είχε διακομιστεί εσπευσμένα με μηνιγγίτιδα από τη Ζάκυνθο στην Πάτρα.

Την ευχάριστη είδηση για την έξοδο του μικρού παιδιού από τη Ζάκυνθο, το οποίο έδωσε μάχη με τη μηνιγγίτιδα, έκανε γνωστή ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων, Ανδρέας Ηλιάδης, με ανάρτησή του στο Facebook την Τετάρτη.

Μετά από έντεκα ημέρες αγωνίας, κατάσταση του πέντε μηνών βρέφους δείχνει να βελτιώνεται σημαντικά, προσφέροντας μεγάλη ανακούφιση, τόσο στην οικογένειά του όσο και στους γιατρούς.

Όπως ανέφερε ο κ. Ηλιάδης, «μετά από 11 μέρες νοσηλείας στην απομόνωση της ΜΕΘ Παίδων η ζωή τελικά νίκησε τον θάνατο», χαρακτηρίζοντας την έκβαση «μια μικρή νίκη ακόμα του ΕΣΥ».

«Στον μικρό μας ήρωα από ‘δω και πέρα μόνο χαρές», ευχήθηκε, συνοδεύοντας την ανάρτηση με μία φωτογραφία όπου όλοι είναι χαμογελαστοί μετά την περιπέτεια του αγοριού.

«Μια όμορφη μέρα για την εντατική μας. Μετά από 11 μέρες νοσηλείας στην απομόνωση της ΜΕΘ Παίδων η ζωή τελικά νίκησε τον θάνατο….μια μικρή νίκη ακόμα του ΕΣΥ.

Γιατί αν σωθεί ένα παιδί σώζεται ο κόσμος όλος

Ευχόμαστε στον μικρό μας ήρωα από το νησί της Ζακύνθου από δω και πέρα μόνο χαρές».

Το χρονικό

Η επιχείρηση για τη διάσωση του βρέφους ξεκίνησε τα ξημερώματα της Κυριακής, 22 Φεβρουαρίου στο Νοσοκομείο Ζακύνθου. Το παιδάκι μεταφέρθηκε εκεί με σοβαρά συμπτώματα που κινητοποίησαν άμεσα το ιατρικό προσωπικό.

Ωστόσο, η παιδίατρος που εφημέρευε απουσίαζε και μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν, επιχείρησε με γραπτή δήλωσή της να αντικρούσει τις κατηγορίες ότι με τη συμπεριφορά της χάθηκε πολύτιμος χρόνος για τη σωστή αντιμετώπιση του σοβαρού περιστατικού.

Μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι ειδοποιήθηκε τηλεφωνικώς από τη γιατρό των επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου, αλλά ήταν κλινήρης και υπέφερε από σοβαρά συμπτώματα λοίμωξης.

Συγκεκριμένα είπε πως ήταν εμπύρετη, είχε έντονη ημικρανία και διαδοχικούς εμετούς, προσπάθησε να βοηθήσει όσο μπορούσε, παρέχοντας τις ιατρικές της συμβουλές εξ αποστάσεως, γιατί η κατάσταση της υγείας της δεν της επέτρεπε να προσέλθει στο νοσοκομείο.

Η παιδίατρος ελέγχεται πειθαρχικά και έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα.