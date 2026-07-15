Ζάκυνθος: Αναχώρησε από το νησί το αεροσκάφος F-16 που είχε κάνει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο

Πίσω στη βάση του γυρνάει το αεροσκάφος F-16 που είχε κάνει αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο την περασμένη Πέμπτη (9/7/2026), αφού σήμερα τα ξημερώματα μπήκε στο πλοίο «ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» της Levante Ferries και έφυγε από το νησί.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής στο Ιόνιο την Πέμπτη και όταν σχηματισμός δύο F-16 Viper της 335 Μοίρας πετούσε νότια της Ζακύνθου, ο κυβερνήτης του ενός μαχητικού αεροσκάφους διαπίστωσε σοβαρή βλάβη, καθώς παρουσιάστηκε διαρροή καυσίμου, η οποία εξελίχθηκε ταχύτατα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ο έμπειρος πιλότος προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες αντιμετώπισης της βλάβης. Όταν διαπιστώθηκε ότι η ασφαλέστερη επιλογή ήταν η άμεση προσγείωση στο πλησιέστερο διαθέσιμο αεροδρόμιο, επιλέχθηκε το αεροδρόμιο της Ζακύνθου, το οποίο βρισκόταν στην πιο κοντινή απόσταση από το σημείο όπου εμφανίστηκε το πρόβλημα.

Ο πιλότος κατάφερε να προσγειωθεί με ασφάλεια χωρίς κανένα τραυματισμό.

Σύμφωνα με το imerazante.gr πολυπληθές κλιμάκιο είχε έρθει μάλιστα το νησί και το είχε μάλιστα απομακρύνει από τον διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης του αεροδρομίου την ίδια μέρα σε μια διαδικασία που κράτησε αρκετές ώρες.

Τελικώς το αποσυναρμολόγησε βγάζοντας τα φτερά του και τα ξημερώματα της Τετάρτης (15-07) συνοδεία Αστυνομίας, Λιμεναρχείου και υψηλόβαθμων στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας όπως και της Δημοτικής Αρχής και του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας καθώς παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος Ζακύνθου Γ. Στασινόπουλος, ο αντιδήμαρχος Πολ. Προστασίας Κ.Κόκορης και ο προϊστάμενος της υπηρεσίας Δ. Αδαμόπουλος το αεροσκάφος μεταφέρθηκε από το Αεροδρόμιο της Ζακύνθου στο λιμάνι του νησιού για να αναχωρήσει με το πλοίο “ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ”. Το πλοίο αναχώρησε στις 2.10 τα ξημερώματα.