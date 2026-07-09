Ζάκυνθος: Αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16 λόγω ένδειξης για φωτιά

Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ζακύνθου πραγματοποίησε αεροσκάφος F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας λόγω ένδειξης για φωτιά, το μεσημέρι της Πέμπτης (9.7.26).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το F-16 που ανήκει στην 116 Πτέρυγα Μάχης του Αράξου, εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση στην ευρύτερη περιοχή του Ιονίου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, υπήρξε ένδειξη για φωτιά στο μαχητικό και ο χειριστής του κατόρθωσε να προχωρήσει με επιτυχία σε αναγκαστική προσγείωση.

Τηρήθηκαν όλα τα μέτρα ασφαλείας και ο χειριστής του F-16 είναι καλά στην υγεία του.