Ζάκυνθος: «Έδειχνε το πιστόλι στους μαθητές» – Οι μαρτυρίες και το μυστήριο με την ταυτότητα του όπλου που πήρε ο 14χρονος στο σχολείο

«Είχε βγάλει το όπλο και το έδειχνε στα παιδιά», λένε στο newsit.gr αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού με τον 14χρονο που είχε πάρει στο σχολείο του στη Ζάκυνθο ένα πιστόλι το οποίο μάλιστα δεν δίστασε να το βγάλει σε κοινή θέα.

Ακόμα και σήμερα οι καθηγητές του γυμνασίου της Ζακύνθου όπου συνέβη το περιστατικό προσπαθούν να συνέλθουν από τις στιγμές αγωνίας που βίωσαν, ενώ την ίδια ώρα εξετάζεται ο τρόπος κάτω από τον όποιο το όπλο έφτασε στην κατοχή του παιδιού χωρίς να το αντιληφθούν οι γονείς του.

Όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 10:00 χθες (20/1/2026) το πρωί όταν ο διευθυντής του σχολείου κάλεσε την αστυνομία και ανέφερε ότι ένας μαθητής της Β΄ Γυμνασίου είχε στην κατοχή του ένα πιστόλι. Αμέσως στο σχολικό συγκρότημα έφτασαν άνδρες της ΕΛ.ΑΣ, οι οποίοι παρέλαβαν από το διευθυντή το όπλο.

«Ένας μαθητής είδε ότι ο 14χρονος είχε μαζί του ένα όπλο και το έδειχνε σε άλλα παιδία, απλώς το έδειχνε δεν έκανε κάτι άλλο. Το παιδί αρκετά τρομαγμένο πήγε στον διευθυντή και τον ενημέρωσε. Αμέσως ο διευθυντής πήγε να βρει το παιδί. Πήρε το όπλο από τον 14χρονο και κάλεσε την αστυνομία. Οι αρχές ήρθαν και παρέλαβαν το όπλο και διαπιστώθηκε ότι δεν είχε μέσα σφαίρες. Στην αρχή μάλιστα, το παιδί αρνήθηκε ότι το όπλο το πήρε από σπίτι του κι είπε ότι το βρήκε στο δρόμο. Λίγη ώρα αργότερα όμως παραδέχτηκε ότι το πιστόλι το έφερε από το σπίτι του στο σχολείο».



Όπως λέει στο newsit.gr στενό συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας του 14χρονου, οι γονείς του αλλά και υπόλοιπα αδέρφια του δεν έχουν δώσει το παραμικρό δικαίωμα στην περιοχή της Καλλιθέας Ζακύνθου που μένουν. Πρόκειται για μια πολύτεκνη οικογένεια, ενώ ο 39χρονος πατέρας είναι δημοτικός υπάλληλος».

Η οικογένεια του 14χρονου έμεινε στην πόλη της Ζακύνθου και μετά τους θανάτους της μητέρας και του αδερφού του πατέρα του παιδιού αποφάσισαν να μείνουν στο σπίτι του συγχωρεμένου. Εκεί ο αδερφός του πατέρα είχε το συγκεκριμένο όπλο. Ο ίδιος το κράτησε, αλλά μάλλον δεν πήρε τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και το βρήκε ο μικρός. Έγινε μια παρεξήγηση. Εντάξει, ο πατέρας του παιδιού θα πάει στον Εισαγγελέα για αμέλεια, αυτά προβλέπονται» λέει ο συγγενικό πρόσωπο και συνεχίζοντας προσθέτει:



Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μια ήσυχη πολύτεκνη οικογένεια που δεν έχει απασχολήσει την τοπική κοινωνία κατά το παρελθόν ενώ ο πατέρας του παιδιού που οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα είναι δημοτικός υπάλληλος.

«Ο πατέρας του παιδιού είναι 40 χρονών άνθρωπος και δεν έχει ενοχλήσει ποτέ κανέναν. Είναι δημοτικός υπάλληλος, στην καθαριότητα. Ένας καλός άνθρωπος που του έτυχε αυτή η ιστορία».

Ο ανήλικος με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος, ενώ ο πατέρας που συνελήφθη για παράνομη κατοχή όπλου και αμέλεια ανήλικου οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα. Μάλιστα ο 40χρονος επικοινώνησε και με το σχολείο και ζήτησε συγνώμη, ενώ ανέφερε ότι έχουν κινηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Όπως προέκυψε το όπλο που είχε κουβαλήσει στο σχολείο ο 14χρονος ήταν ένα πιστόλι μάρκας Zastava των 9 χιλιοστών στο οποίο είχε σβηστεί ο σειριακός αριθμός.

Για τοΝ λόγο αυτό αναμένεται να σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να διαπιστωθεί το ενδεχόμενο να έχει αναμιχθεί σε κάποιο περιστατικό στο παρελθόν.

Στο σπίτι του 14χρονου εντοπίστηκε και μια κυνηγετική καραμπίνα που άνηκε νόμιμα στον πατέρα του ανήλικου αφού είχε την απαραίτητη άδεια.