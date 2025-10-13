Εύοσμος: Νεαρή οδηγός πήρε «αμπάριζα» στάση λεωφορείου – «Δεν είχε συναίσθηση τι έκανε» λένε γείτονες

Παραμάζωμα πήρε μία νεαρή οδηγός, στάση λεωφορείου στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης νωρίς το πρωί της Κυριακής 12.10.2025, με τη μοίρα να είναι ευνοϊκή αυτή τη φορά, καθώς δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η 24χρονη οδηγός οδηγούσε στην οδό Καραολή Δημητρίου, όταν ερχόμενη από τον Εύοσμο και προσπαθώντας να φτάσει στη Σταυρούπολη, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, έκανε ελιγμούς και κατέληξε πάνω στη στάση λεωφορείου την οποία, κυριολεκτικά έκανε συντρίμμια.

Όπως περιέγραψαν γείτονες που είδαν το περιστατικό, η νεαρή οδηγός δεν είχε συναίσθηση τι συνέβη και επαναλάμβανε πως ήθελε να πάει σπίτι της, ενώ δεν είχε καταλάβει καν ότι είχε προσκρούσει πάνω στη στάση.

Ευτυχώς το συμβάν σημειώθηκε στις 04:50 το πρωί και δεν υπήρχε κανείς στη στάση εκείνη την ώρα και οι ζημιές ήταν μόνο υλικές, ενώ η νεαρή οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά.

Η 24χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε εφημερεύον νοσοκομείο, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ έγινε και αιμοληψία που θα αποκαλύψει εάν και κατά πόσο βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.