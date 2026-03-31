Εύοσμος: Ασφυκτικό θάνατο «βλέπουν» οι αρχές για την 59χρονη – Λείπουν αντικείμενα από το σπίτι της

Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για την 59χρονη γυναίκα που βρέθηκε νεκρή και ημίγυμνη, στο σπίτι της στον Εύοσμο, τη Δευτέρα (30.03.2026). Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ασφυκτικό θάνατο αν και περισσότερες απαντήσεις θα δώσει η ιατροδικαστική εξέταση που αναμένεται να γίνει σήμερα.

Η σορός της γυναίκας βρέθηκε στο σπίτι της, το απόγευμα της Δευτέρας. Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο μοιραίο διαμέρισμα του Ευόσμου όταν φίλη της τους ειδοποίησε πως είχε να την δει ή να την ακούσει ημέρες. Φτάνοντας αρχικά στο σημείο οι αστυνομικοί δεν εντόπισαν κάτι ύποπτο. Η πόρτα του διαμερίσματος δεν είχε κανένα σημάδι παραβίασης και έτσι, ξεκίνησαν προσεκτικά την έρευνα εντός του σπιτιού.

Τότε βρήκαν την σορό της γυναίκας πάνω στο κρεβάτι. Πληροφορίες αναφέρουν πως ήταν ημίγυμνη από τη μέση και πάνω ενώ ήταν δεμένη στον λαιμό με λουρί τσάντας παρά τις αρχικές πληροφορίες που έκαναν λόγο για ζώνη.

Ο ιατροδικαστής που βρέθηκε στο σημείο βρήκε ίχνη στραγγαλισμού και «βλέπει» εγκληματική ενέργεια.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/03/evosmos.mp4

Το κλιμάκιο της υποδιεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών εξέτασαν κάθε γωνία του διαμερίσματος με σκοπό να βρουν περισσότερα στοιχεία για την αιτία θανάτου της άτυχης γυναίκας. Οι αρχές αναφέρουν πως το σπίτι της θύμιζε βομβαρδισμένο τοπίο.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ακόμη πως λείπει ένα ακριβό ρολόι από το σπίτι αλλά και η τσάντα της.

Το κινητό της τηλέφωνο έχει ήδη σταλεί στο εγκληματολογικό για έρευνα.

Η 59χρονη έμελλε να ζήσει τις τελευταίες της στιγμές στην πατρίδα, μιας και είχε επιστρέψει πριν από λίγες ημέρες από την Γερμανία όπου έμενε χρόνια.

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/03/evosmos-geitonissa.mp4

Οι γείτονες λένε πως η γυναίκα είχε μετακομίσει πρόσφατα εκεί και έμενε μόνη. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε δώσει προκαταβολή για να αγοράσει το συγκεκριμένο σπίτι και τώρα, είχε έρθει στην Ελλάδα για το μνημόσυνο του γιου της.

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/03/evosmoss.mp4

Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

