Εύβοια: Τροχαίο με 4 τραυματίες που εγκλωβίστηκαν σε τουμπαρισμένο αυτοκίνητο

Το σοβαρό τροχαίο έγινε το απόγευμα της Δευτέρας (6/7/26) στην περιοχή του Πούρνου, στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων, στην Εύβοια.

Σύμφωνα με το evia online το τροχαίο έγινε όταν το αυτοκίνητο, μέσα στο οποίο βρίσκονταν 5 άνθρωποι, βγήκε για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο εκτός πορείας και κατέληξε στην κατάσταση που βλέπετε στις εικόνες, που έρχονται από την Εύβοια.

Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν οι 4 από τους 5 επιβαίνοντες, οι οποίοι μάλιστα είχαν εγκλωβιστεί μετά το τροχαίο και μόνο ο πέμπτος κατάφερε να βγει μόνος του.

Στο σημείο έσπευσε δύναμη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, που βοήθησε τους ανθρώπους να βγουν από το αυτοκίνητο ενώ με ασθενοφόρα, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Χαλκίδας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του evia online πρόκειται για Γάλλους, στους οποίους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από στελέχη της ομάδας διάσωσης Εύβοιας, πριν μεταφερθούν στο νοσοκομείο.