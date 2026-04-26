Εύβοια: Τροχαίο με 3 τραυματίες στο χωριό Βουτά – Το τρίτο μέσα σε λίγες ώρες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σημειώθηκε σήμερα Κυριακή 26 Απριλίου στον επαρχιακό δρόμο της Εύβοιας, Ροβιές – Ιστιαία, στο ύψος πάνω από το χωριό Βουτά.

Το τροχαίο ατύχημα συνέβη περίπου στις 16:00 όταν συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα. Πρόκειται για το τρίτο περιστατικό στον επαρχιακό δρόμο της Εύβοιας, από το πρωί της Κυριακής.

Σύμφωνα με το evima.gr, στα δύο αυτοκίνητα επέβαιναν συνολικά πέντε άτομα και από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τρεις επιβαίνοντες.

Οι τραυματίες παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Ιστιαίας και μεταφέρθηκαν για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την παροχή βοήθειας, καθώς και ένα περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Για κάποια ώρα χρειάστηκε ρύθμιση της κυκλοφορίας από την ΕΛΑΣ η οποία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.

Όσον αφορά τα άλλα δύο περιστατικά, το πρωί της Κυριακής, ένα τζιπ για άγνωστο λόγο ξέφυγε της πορείας του και μπήκε σε αυλή σπιτιού, ενώ λίγες ώρες αργότερα δύο οχήματα συγκρούστηκαν κοντά στον κόμβο της Δροσιάς κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.