Εύβοια: Συνελήφθη 50χρονος για τη φωτιά κοντά σε σπίτια στη Νέα Αρτάκη

Με την «εποχή των φωτιών» στην Ελλάδα να πλησιάζει οι αρχές της Εύβοιας προχώρησαν στη σύλληψη ενός 50χρονου άνδρα, κατοίκου της Νέας Αρτάκης, ο οποίος φέρεται να ξεκίνησε τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου 6 Ιουνίου στην περιοχή της Παναγίας της Φανερωμένης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr, οι ανακριτικές αρχές της πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας, τον συνέλαβαν ως υπεύθυνο για τη φωτιά στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας, καθώς πραγματοποιούσε εργασίες με μηχάνημα (φορτωτή).

Η πυρκαγιά λοιπόν φαίνεται να προκλήθηκε από σπίθα σε σίδερο κατά τη διάρκεια των εργασιών του.

Αναμένεται να προσαχθεί στον εισαγγελέα και να του επιβληθεί πρόστιμο.