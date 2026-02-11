Εύβοια: Στο κέντρο υγείας Αλιβερίου 15χρονος από αλκοόλ – Χειροπέδες σε πατέρα και καταστηματάρχη

Ένα δυσάρεστο περιστατικό αναστάτωσε την τοπική κοινωνία στο Αλιβέρι στην Εύβοια. Ένας 15χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας έπειτα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα εστίασης.

Σύμφωνα με το eviathema.gr, το προσωπικό στο Κέντρο Υγείας του Αλιβερίου στην Εύβοια προσέφεραν άμεσα τις πρώτες βοήθειες και τις απαραίτητες ιατρικές φροντίδες στον 15χρονο, που ήταν σε κατάσταση έντονης μέθης από τη μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Μετά από λίγες ώρες παρακολούθησης, ο ανήλικος πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του.

Ωστόσο, δεν γινόταν να μην επιληφθεί του περιστατικού η αστυνομία, μετά και τη θέσπιση του νέου αυστηρότερου νομικού πλαισίου για την πώληση αλκοόλ σε ανήλικους.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, οι αστυνομικοί του Τμήματος Αλιβερίου προχώρησαν σε δύο συλλήψεις.

Ο πρώτος που συνελήφθη ήταν ο πατέρας του 15χρονου, στον οποίο αποδόθηκε η κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας, καθώς κρίθηκε υπεύθυνος για την προστασία και την επίβλεψη του παιδιού του κατά τις νυχτερινές ώρες.

Παράλληλα, οι αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου ο ανήλικος φέρεται να κατανάλωσε τα ποτά. Η κατηγορία που αντιμετωπίζει αφορά την παραβίαση της αυστηρής νομοθεσίας για την προστασία των ανηλίκων από το αλκοόλ και τα προϊόντα καπνού. Είναι σαφές ότι οι έλεγχοι για τη διάθεση αλκοόλ σε παιδιά είναι πλέον εξαιρετικά αυστηροί, με τις ποινικές ευθύνες να βαραίνουν άμεσα τους επαγγελματίες του χώρου.

Σε βάρος των δύο ανδρών σχηματίστηκε σχετική δικογραφία. Αφού οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και ολοκλήρωσαν τις απολογίες τους, ορίστηκε τακτική δικάσιμος για την εκδίκαση της υπόθεσης στο μέλλον. Μέχρι τότε, οι δύο συλληφθέντες αφέθησαν ελεύθεροι.