Εύβοια: Ο πατέρας του 1,5 χρόνων παιδιού που φέρεται να ήπιε πετρέλαιο ξεσπά και διαψεύδει τα περί σύλληψης – «Το παιδί είναι καλά»

Αναστάτωση προκάλεσε στην Εύβοια η είδηση για ένα παιδάκι μόλις 1,5 έτους, που φέρεται να κατανάλωσε πετρέλαιο μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Το περιστατικό, που έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, προκάλεσε έντονη ανησυχία, με τις πρώτες πληροφορίες να δημιουργούν σύγχυση γύρω από το τι ακριβώς συνέβη.

Ωστόσο, ο πατέρας του μωρού από την Εύβοια ξεκαθαρίζει στο evima, πως το παιδί είναι καλά, ενώ διαψεύδει κατηγορηματικά τα σενάρια περί σύλληψής του για παραμέληση ανηλίκου. Όπως τονίζεται, το θέμα διογκώθηκε αδικαιολόγητα, παρότι υπήρξε άμεση αντίδραση από τους γονείς μόλις αντιλήφθηκαν ότι το παιδί κρατούσε ένα μπουκαλάκι που περιείχε πετρέλαιο.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο πατέρας, το περιστατικό σημειώθηκε όταν το παιδί βρήκε ένα μπουκάλι από μουστάρδα, στο οποίο, όπως είπε, η γιαγιά είχε βάλει πετρέλαιο. Μόλις το αντιλήφθηκαν, οι γονείς κινητοποιήθηκαν άμεσα, φοβούμενοι ότι το παιδί μπορεί να είχε καταναλώσει ή έρθει σε επαφή με το υγρό.

Χωρίς να χάσουν χρόνο, μετέφεραν το παιδί στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου, ενώ ταυτόχρονα ειδοποίησαν την αστυνομία και ζήτησαν τη συνδρομή ασθενοφόρου. Οι γιατροί έδωσαν τις πρώτες βοήθειες και, για προληπτικούς λόγους, έκριναν απαραίτητη τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Εκεί, το παιδί παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση, με την εικόνα της υγείας του να είναι καθησυχαστική. Σύμφωνα με τον πατέρα, όλες οι εξετάσεις είναι καθαρές, ενώ το παιδί δεν παρουσιάζει ανησυχητικά συμπτώματα.

Οι γιατροί, ακολουθώντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο, αποφάσισαν να κρατήσουν το νήπιο στο νοσοκομείο για προληπτική παρακολούθηση, ώστε να διασφαλιστεί πλήρως η καλή του κατάσταση.