Εύβοια: Οδηγός μηχανής συγκρούστηκε με αγριογούρουνα – Νοσηλεύεται με κατάγματα

Οδηγός μηχανής τραυματίστηκε σοβαρά μετά από τροχαίο με αγριογούρουνα, το βράδυ του Σαββάτου (11.07.2026) στην Εύβοια.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, τα αγριογούρουνα παρέσυραν τον οδηγό στο Δήμο Ιστιαίας Αιδηψού στην Εύβοια και συγκεκριμένα στην περιοχή του οικισμού Αγδίνες.

Ο άτυχος άνδρας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με αυτοκίνητο στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας για παροχή πρώτων βοηθειών. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας με κατάγματα. Μεταφέρθηκε τελικά σε Νοσοκομείο στην Αθήνα όπου και νοσηλεύεται.