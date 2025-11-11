Εύβοια: Νεκρή 75χρονη εντοπίστηκε στο σπίτι της – Την βρήκε ο γιος της

Άλλη μια τραγωδία σημειώθηκε τη Δευτέρα (10.11.2025) όταν ο γιος μιας 75χρονης την βρήκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στο Αλιβέρι στην Εύβοια.

Η άτυχη γυναίκα που εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι της στην Εύβοια, δεν είχε δώσει σημεία ζωής με αποτέλεσμα ο γιος της, συνταξιούχος πρώην στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων να σπεύσει στο Αλιβέρι και να εντοπίσει τη μητέρα του νεκρή.

Στο σπίτι έφτασαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη σορό της 75χρονης και τη μετέφερε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της,

Τα ακριβή αίτια θανάτου της 75χρονης εξετάζονται, καθώς και οι συνθήκες του περιστατικού.