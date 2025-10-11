Εύβοια: Μια 40χρονη εγκλωβίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο μετά από τροχαίο – Ένας τραυματίας

Ένας τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το Σάββατο (11.10.2025) στην Εύβοια, όπου ένας άνδρας τραυματίστηκε και μία γυνα’ικα εγκλωβίστημε μέσα σε όχημα μετά από σφοδρή σύγκρουση 2 αυτοκινήτων.

Το τροχαίο έγινε σήμερα το μεσημέρι στο ύψος του Ξενοδοχείου Μιραμάρε, του Δήμου Ερέτριας στην Εύβοια, όπου δύο αυτοκίνητα που συγκρούστηκαν πάνω σε στροφή με αποτέλεσμα να υπάρχει εγκλωβισμός της 40χρονης και τον τραυματισμό του άντρα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής της αστυνομίας, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και η Εθελοντική ομάδα της ΕΣΔΔΕ και της Αμαρυνθίας Άρτεμις.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.