Εύβοια: Ιερέας λιποθύμησε κατά την Ακολουθία των 12 Ευαγγελίων την Μεγάλη Πέμπτη

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης στην Εύβοια, όταν ιερέας λιποθύμησε ξαφνικά μέσα στην εκκλησία την ώρα που τελούνταν η Ακολουθία των 12 Ευαγγελίων, μπροστά στα μάτια δεκάδων πιστών που παρακολουθούσαν τη λειτουργία.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ναό στην Εύβοια, με τον ιερέα να χάνει τις αισθήσεις του την ώρα της ακολουθίας, προκαλώντας σοκ και ανησυχία στους παρευρισκόμενους, οι οποίοι έσπευσαν αμέσως να τον βοηθήσουν και να καλέσουν ασθενοφόρο.

Πρόκειται για τον πατέρα Χαράλαμπο Ραμαντανάκη, εφημέριο της Παναγίας Παραβουνιώτισσας στην Ερέτρια, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία και κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Στο σημείο έφτασε μέσα σε λίγα λεπτά ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 55χρονο ιερωμένο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε ήδη συνέλθει κατά τη διακομιδή του, σύμφωνα με το eviaonline.gr.

Ο ιερέας, που είναι πατέρας 11 παιδιών, παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση, ενώ οι γιατροί εξετάζουν τα αίτια που οδήγησαν στο περιστατικό.

Παρά την αναστάτωση, η ακολουθία συνεχίστηκε λίγο αργότερα από άλλους ιερείς, με τους πιστούς να παραμένουν συγκλονισμένοι από όσα συνέβησαν μέσα στον ναό.