Εύβοια: Η κυρία Τούλα και η αλεπού είναι «αχώριστες» στην Κάρυστο – Η ιδιαίτερη φιλία τους

Μία μοναδική σχέση έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια ανάμεσα σε μία κάτοικο της Καρύστου στην Εύβοια και μία αλεπού, που φαίνεται πως έχει βρει το δεύτερο σπίτι της στην αυλή της κυρίας Τούλας.

Όπως αποκάλυψε η ίδια η κυρία Τούλα στο evima.gr, η αλεπού εμφανιζόταν σχεδόν καθημερινά, την ίδια ώρα, λίγο πριν τις 7 το απόγευμα στην πόρτα του σπιτιού της γυναίκας στη νότια Εύβοια και συγκεκριμένα στην Κάρυστο.

«Ήταν πάντα καθαρή, με όμορφη γούνα και φουντωτή ουρά. Ερχόταν, έτρωγε και μετά χανόταν στο βουνό», θυμάται η κυρία Τούλα.

Με το πέρασμα του χρόνου όμως, η εικόνα της αλεπούς άλλαξε. Εμφανίστηκε τραυματισμένη και με σοβαρό πρόβλημα στο τρίχωμα. «Η ουρά της είχε πληγές και το δέρμα της έμοιαζε σαν να είχε ψωρίαση», περιγράφει η κάτοικος, που δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια.

Αφού επικοινώνησε με κτηνίατρο μετά από επικοινωνία που είχε με την ΑΝΙΜΑ και της έδειξε φωτογραφίες, ενημερώθηκε ότι η αλεπού πιθανότατα είχε δερματική μόλυνση ή παράσιτα. Έτσι, με τη βοήθεια της ειδικού, ξεκίνησε μία θεραπεία με φάρμακο που της έδινε κρυμμένο μέσα σε ωμό λουκάνικο.

«Το χάπι το είχα θρυμματίσει, το έκρυψα μέσα στο λουκάνικο και το έφαγε χωρίς να το καταλάβει», λέει χαρακτηριστικά.

Η αλεπού για έναν ολόκληρο χρόνο δεν ξαναφάνηκε. Όμως, η επιστροφή της το βράδυ της 18ης Οκτωβρίου συγκίνησε την κυρία Τούλα.

«Ήρθε στις 11 το βράδυ, κάθισε στο πεζούλι και περίμενε. Οι γάτες δεν την άφηναν να πλησιάσει, όμως εκείνη ξέρει ότι δεν της κάνω κακό. Μόλις της μιλήσω, με αναγνωρίζει και έρχεται κοντά μου», λέει στο evima.gr.

Μάλιστα, η κυρία Τούλα αποκάλυψε πως συνεχίζει να τη φροντίζει με ό,τι καλύτερο έχει. «Την ταΐζω μέχρι και αστακομακαρονάδα! Δεν μπορώ να της αρνηθώ τίποτα. Την αγαπώ σαν να είναι δικό μου ζώο», αναφέρει με χαμόγελο.