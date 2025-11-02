Εύβοια: Γραφείο τελετών έκανε εγκαίνια και «βούλιαξε» από κόσμο – Η τούρτα σε σχήμα φέρετρου

Εγκαίνια από… τον άλλο κόσμο στην Εύβοια! Πρωτόγνωρες εικόνες εκτυλίχθηκαν σε γραφείο τελετών, που κατακλύστηκε από κόσμο στην τελετή έναρξης της λειτουργίας της επιχείρησης.

Απίστευτη κοσμοσυρροή σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (31.10.2025) στην Εύβοια και συγκεκριμένα στην περιοχή Αλωνάκι Χαλκίδας, στα εγκαίνια γραφείου τελετών.

Σύμφωνα με το evima.gr, πλήθος κόσμου – και μάλιστα πολλοί νέοι – βρέθηκαν εκεί για να ευχηθούν «καλή αρχή» και να στηρίξουν τον ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι γνωστός επιχειρηματίας της ευβοϊκής πρωτεύουσας.

Η ατμόσφαιρα θύμιζε… πάρτι, με το κέφι και τον ενθουσιασμό να κυριαρχούν.