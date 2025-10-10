Εύβοια: Ένας 67χρονος ιδιοκτήτης ταβέρνας έπεσε από σκάλα και σκοτώθηκε – Προσπαθούσε να κλαδέψει μουριές

Τραγικό ατύχημα συνέβη στην Εύβοια αργά το απόγευμα της Παρασκευής (10.10.2025). Ο ιδιοκτήτης μίας ταβέρνας στο χωριό Προκόπι έχασε την ισορροπία του από μία σκάλα που είχε ανέβει, με αποτέλεσμα να πέσει και να σκοτωθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr και του eviaonline.gr, ο 67χρονος ιδιοκτήτης της ταβέρνας «Μουριές» του Προκοπίου στην Εύβοια ανέβηκε στη σκάλα για να κλαδέψει μουριές…

Ο Γ. Μ. είχε την ταβέρνα μαζί με τον αδελφό του, στην πλατεία του Αγίου Ιωάννη του Ρώσσου.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο να φτάνει στο σημείο για να μεταφέρει τον τραυματία στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου, όπου δυστυχώς άφησε την τελευταία του πνοή.