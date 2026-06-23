Εύβοια: Άνδρας ταμπουρώθηκε στο σπίτι του αφού έβαλε φωτιά

Πανικός προκλήθηκε στην Εύβοια, στον δήμο Ιστιαίας για έναν άνδρα που ταμπουρώθηκε στο σπίτι του αφού είχε βάλει φωτιά.

Ο 45χρονος το μεσημέρι της Τρίτης 23.06.2026, έβαλε φωτιά στην αυλή του σπιτιού του στο χωριό Ασμίνιο της Ιστιαίας και έπειτα ταμπουρώθηκε στο σπίτι του με τις αρχές να κινητοποιούνται άμεσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες το evia online, άμεσα έφτασε στο σημείο πυροσβεστική αλλά και η ΕΛΑΣ έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν το περιστατικό.

Ο 45χρονος έχει αυτοτραυματιστεί και παρά τις εκκλήσεις αστυνομικών και πυροσβεστών που έσβησαν την φωτιά στην αυλή αρνείται να βγει έξω και απειλεί τους πάντες.