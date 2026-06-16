Εύβοια: Άγρια συμπλοκή μεταξύ μαθητριών έξω από σχολείο – Ζητωκραύγαζαν και τραβούσαν βίντεο οι συμμαθητές τους

Δεν σταματούν τα βίαια επεισόδια στην χώρα μας, με «πρωταγωνιστές» μικρά παιδιά. Αυτή τη φορά, μία νέα συμπλοκή μεταξύ μαθητριών σημειώθηκε στην Εύβοια, με το βίντεο από τον άγριο ξυλοδαρμό να κάνει τον γύρο του διαδικτύου στα social media από άλλους μαθητές που τραβούσαν με τα κινητά τους.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, δύο μαθήτριες ξεκινούν να λογομαχούν έξω από το Γυμνάσιο Βασιλικού στην Εύβοια, πριν τα αίματα «φουντώσουν» επικίνδυνα. Η μία κουβέντα έφερε την άλλη με αποτέλεσμα τα κορίτσια να ξεκινήσουν να χτυπούν με μανία η μία την άλλη και να προκληθεί άγρια συμπλοκή.

Κλωτσιές, μπουνιές, μαλλιοτραβήγματα και βρισιές περιγράφουν το ακραίο σκηνικό που εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια δεκάδων μαθητών.

Δείτε το βίντεο:

Τη στιγμή μάλιστα που η μία κοπέλα χάνει την ισορροπία της και πέφτει στο έδαφος, δέχεται άγρια χτυπήματα και από άλλους μαθητές.

Αντί οι μαθητές να χωρίσουν τα δύο κορίτσια, αρκέστηκαν στο να βγάλουν τα κινητά τους, να τραβήξουν βίντεο και να ζητωκραυγάσουν λες και έβλεπαν αγώνα πυγμαχίας.