ΕΦΕΤ: Κυβερνοεπίθεση στην ιστοσελίδα του – Το μήνυμα που εμφανίζεται

Θύμα κυβερνοεπίθεσης έπεσε η ιστοσελίδα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), σήμερα Παρασκευή (3.7.26), με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας.

Στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας του ΕΦΕΤ εμφανίζεται μια εικόνα με νεκροκεφαλή και το μήνυμα «HACKED BY TRENGGALEK CETAR», αντί για τις συνηθισμένες ανακοινώσεις και ενημερώσεις.

Όπως φαίνεται, πρόκειται για επίθεση τύπου web defacement, κατά την οποία οι δράστες αποκτούν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον διακομιστή και αντικαθιστούν την αρχική σελίδα του ιστοτόπου με δικό τους περιεχόμενο.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται για την αποκατάσταση της λειτουργίας της ιστοσελίδας και τη θωράκιση της ασφάλειάς της, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για το περιστατικό.

Ανακοίνωση για το περιστατικό εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως η επίθεση «αποτελεί ακόμη ένα ηχηρό καμπανάκι για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η κυβερνοασφάλεια του ελληνικού Δημοσίου».

«Η εικόνα της παραβιασμένης ιστοσελίδας του ΕΦΕΤ αποτελεί ακόμη ένα ηχηρό καμπανάκι για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η κυβερνοασφάλεια του ελληνικού Δημοσίου», αναφέρεται στην ανακοίνωση και επισημαίνεται:

Την ώρα που η κυβέρνηση επενδύει στην επικοινωνιακή διαχείριση και στην καλλιέργεια μιας επίπλαστης εικόνας ψηφιακής ετοιμότητας, κρίσιμες δημόσιες υποδομές αποδεικνύονται ευάλωτες σε κυβερνοεπιθέσεις, εκθέτοντας τη χώρα και κλονίζοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών.