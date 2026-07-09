ΕΦΕΤ: Ανακαλείται γεμιστό ρολό κοτόπουλο Υφαντής – Ο έλεγχος αποκάλυψε σαλμονέλα

Κατά τη διάρκεια ελέγχου που έγινε από τον ΕΦΕΤ, πάρθηκε δείγμα παρασκευάσματος κρέατος με εμπορική ονομασία: «Γεμιστό ρολό κοτόπουλο Υφαντής» με ημερομηνία ανάλωσης 08/07/2026 και ημερομηνία ζύγισης 24/06/2026.

Μετά τον έλεγχο στο συγκεκριμένο προϊόν που παράγεται από την εταιρεία «Α & Χ Υφαντής Ανώνυμος Βιομηχανική και εμπορική εταιρεία», σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ διαπιστώθηκε η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν, να μην το καταναλώσουν.