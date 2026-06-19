ΕΦΕΤ: Ανάκληση παρτίδας κατεψυγμένων στρειδιών λόγω νοροϊού

Υγειονομικός συναγερμός σήμανε, μετά την απόφαση του ΕΦΕΤ, για ανάκληση παρτίδας κατεψυγμένων στρειδιών λόγω νοροϊού.

Σε ανάκληση παρτίδας κατεψυγμένων στρειδιών προχώρησε ο ΕΦΕΤ, μετά τον εντοπισμό νοροϊού στο προϊόν κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από ολλανδική επιχείρηση.

Πρόκειται για κατεψυγμένα στρείδια προέλευσης Νότιας Κορέας με την εμπορική ονομασία «Surasang», τα οποία διατίθενται σε πλαστική συσκευασία 226 γραμμαρίων. Η ημερομηνία παραγωγής τους είναι η 26η Απριλίου 2025, ενώ η ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν είναι η 25η Απριλίου 2027.

Η ενημέρωση προς τις ελληνικές αρχές έγινε μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), με αποτέλεσμα να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες ελέγχου και απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά.

Τα συγκεκριμένα στρείδια είχαν διατεθεί σε καταστήματα που εμπορεύονται τρόφιμα ασιατικής προέλευσης σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ο ΕΦΕΤ ζήτησε την άμεση απομάκρυνση όλων των τεμαχίων της συγκεκριμένης παρτίδας από τα σημεία πώλησης, ενώ οι σχετικοί έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι καταναλωτές που έχουν ήδη αγοράσει το προϊόν καλούνται να μην το καταναλώσουν και να το επιστρέψουν στο κατάστημα από όπου το προμηθεύτηκαν.