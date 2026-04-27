Εφετείο Αθηνών: Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών καταγγέλλει την «έλλειψη μέτρων φύλαξης» μετά την επίθεση με κόκκινη μπογιά

Ζημιές προκλήθηκαν στην κεντρική είσοδο του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών το βράδυ του Σαββάτου (25.04.2026) που προκάλεσαν με βαριοπούλες και κόκκινη μπογιά, μετά τον βανδαλισμό από ομάδα αγνώστων που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους.

Στην ανακοίνωση τους για τον βανδαλισμό στο Εφετείο Αθηνών, η Ένωση Διοικητικών Δικαστών αναφέρουν την έλλειψη επαρκών μέτρων φύλαξης στα Διοικητικά Δικαστήρια της χώρας.

Επιπλέον, η διαφωνία απέναντι σε δικαστικές αποφάσεις, είναι θεμιτή και οι βανδαλισμοί σε δικαστικά κτίρια δεν μπορεί να γίνονται ανεκτά.

Η ανακοίνωση της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών

«Με αφορμή τις εκτεταμένες φθορές που προκάλεσαν άγνωστοι στην κεντρική είσοδο του κτιρίου του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών το βράδυ της 25ης.4.2026, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών καταγγέλλει εκ νέου την έλλειψη επαρκών μέτρων φύλαξης στα Διοικητικά Δικαστήρια της Χώρας και καλεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης να προχωρήσει άμεσα στη λήψη των αναγκαίων μέτρων προστασίας, προκειμένου να αποτραπούν ανάλογα περιστατικά.

Η διαφωνία, ακόμα και η έντονη κοινωνική αντίδραση απέναντι σε δικαστικές αποφάσεις, είναι θεμιτή σε μια δημοκρατική κοινωνία. Ωστόσο, η βία καθώς και οι βανδαλισμοί σε δικαστικά κτίρια δεν μπορεί να γίνονται ανεκτά».