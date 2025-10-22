Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τις 37 συλλήψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Οργανωμένη εγκλήματική ομάδα» – Πώς ξέπλεναν τα χρήματα

Ανακοίνωση για την έρευνα του ελληνικού FBI και για τις 37 συλλήψεις για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εξέδωσε σήμερα (22.10.2025) η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αποκάλυψε οργανωμένη εγκληματική ομάδα στην Ελλάδα που φέρεται να εμπλέκεται, από το 2018, σε απάτη μεγάλης κλίμακας με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις και ξέπλυμα χρήματος, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως αναφέρει, η εγκληματική ομάδα εκμεταλλεύτηκε διαδικαστικά κενά στην υποβολή αιτήσεων ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα, ψευδείς δηλώσεις εκτάσεων και εικονικά τιμολόγια. Η ζημία για τον προϋπολογισμό της ΕΕ υπολογίζεται σε 19,6 εκατ. ευρώ.

«Τα μέλη της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας είναι επίσης ύποπτα για δόλια δήλωση γεωργικής γης και βοσκοτόπων που δεν τους ανήκαν ή δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Φέρεται να διόγκωσαν τον αριθμό των ζώων για να αυξήσουν τα δικαιώματα επιδότησης», σημειώνει το κείμενο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

«Για να αποκρύψουν την παράνομη προέλευση των εσόδων, οι ύποπτοι πιστεύεται ότι εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια, διοχέτευσαν τα κεφάλαια μέσω πολλών τραπεζικών λογαριασμών και τα ανακάτεψαν με νόμιμο εισόδημα».

Σημειώνεται πως στελέχη του ελληνικού FBI πέρασαν χειροπέδες σε 37 άτομα σε ταυτόχρονες επιχειρήσεις που έγιναν σε Θεσσαλονίκη, Βόρεια Ελλάδα, Αττική και Κρήτη, καθώς δήλωναν ψευδή στοιχεία και εισέπρατταν επιδοτήσεις εκατομμυρίων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες, είναι ένας σερβιτόρος, ένας dj αλλά και ένας οικοδόμος.

Ο 38χρονος που εμφανιζόταν ως αγρότης και μένει στα Γιαννιτσά, είχε αναλάβει να βρίσκει πρόσωπα και εκτάσεις, οι οποίες δεν έχουν δηλωθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 38χρονος έχει καταδικαστεί πρωτόδικα πριν από ένα χρόνο για ψευδή δήλωση έκτασης που ανήκε σε άλλον.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας:

Σε έρευνα που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Αθήνα (Ελλάδα), εντοπίστηκε οργανωμένη εγκληματική ομάδα, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε συστηματικό σχέδιο απάτης μεγάλης κλίμακας στον τομέα των επιδοτήσεων και σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σήμερα συνελήφθησαν 37 ύποπτοι και πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε όλη τη χώρα.

Από την έρευνα προέκυψε ότι, τουλάχιστον από το 2018, ο όμιλος πιστεύεται ότι δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα, με σαφή ιεραρχική δομή, διακριτούς ρόλους και συνεχή δραστηριότητα μέχρι σήμερα. Φέρεται να εκμεταλλεύτηκαν διαδικαστικά κενά στην υποβολή Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης (ΕΑΕ) στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της ΕΕ, χρησιμοποιώντας παραποιημένα ή παραπλανητικά έγγραφα για να διεκδικήσουν αγροτικές επιδοτήσεις από τον Ελληνικό Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

Τα μέλη της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας είναι επίσης ύποπτα για δόλια δήλωση γεωργικής γης και βοσκοτόπων που δεν τους ανήκαν ή δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Φέρεται να διόγκωσαν τον αριθμό των ζώων για να αυξήσουν τα δικαιώματα επιδότησης.

Για να αποκρύψουν την παράνομη προέλευση των εσόδων, οι ύποπτοι πιστεύεται ότι εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια, διοχέτευσαν τα κεφάλαια μέσω πολλών τραπεζικών λογαριασμών και τα ανακάτεψαν με νόμιμο εισόδημα. Μέρος των υπεξαιρεθέντων χρημάτων φέρεται να δαπανήθηκε σε είδη πολυτελείας, ταξίδια και οχήματα, για να συγκαλύψουν τα κεφάλαια ως νόμιμα περιουσιακά στοιχεία.

Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνας, 324 άτομα εντοπίστηκαν ως αποδέκτες επιδοτήσεων, προκαλώντας εκτιμώμενη ζημία άνω των 19,6 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Από αυτούς, οι 42 πιστεύεται ότι εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση και θεωρούνται σημερινά μέλη της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας.

Οι περισσότεροι από αυτούς φαίνεται να μην έχουν καμία πραγματική σχέση με τη γεωργία, γεγονός που υποδηλώνει ότι η συμμετοχή τους χρησίμευσε αποκλειστικά για τη διευκόλυνση της απάτης.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους στα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι η ανεξάρτητη εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδια για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την παραπομπή ενώπιον της δικαιοσύνης εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.