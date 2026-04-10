Ευρωπαϊκή Ένωση: Δωρεάν εισιτήρια για 40.000 νέους – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και μέχρι πότε οι αιτήσεις

Μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν την Ευρώπη από κοντά έχουν χιλιάδες νέοι, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει 40.000 δωρεάν ταξιδιωτικά πάσα μέσω του προγράμματος DiscoverEU, που εντάσσεται στο Erasmus+.

Η δράση απευθύνεται σε 18χρονους, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να εξερευνήσουν διαφορετικές χώρες, πολιτισμούς και εμπειρίες, ενισχύοντας παράλληλα την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα.

Η νέα περίοδος αιτήσεων βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και θα διαρκέσει από τις 8 Απριλίου έως και τις 22 Απριλίου 2026, με ώρα λήξης τις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου να διεκδικήσουν μία από τις διαθέσιμες θέσεις.

Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν γεννηθεί από την 1η Ιουλίου 2007 έως και τις 30 Ιουνίου 2008 και είναι πολίτες ή διαμένουν σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+, όπως η Νορβηγία, η Ισλανδία, η Σερβία και η Τουρκία.

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η συμπλήρωση των στοιχείων ταυτότητας ή διαβατηρίου στην αίτηση, καθώς και η αποδοχή των όρων συμμετοχής.

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει και τη συμμετοχή σε ένα σύντομο κουίζ γνώσεων, εκτός εάν η αίτηση υποβληθεί στο πλαίσιο ομάδας.

Οι επιτυχόντες θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν για έως και επτά ημέρες μέσα σε διάστημα ενός μήνα, οποιαδήποτε στιγμή μεταξύ 1ης Ιουλίου 2026 και 30 Σεπτεμβρίου 2027.

Το ταξίδι πραγματοποιείται κυρίως με τρένο, στο πλαίσιο της προώθησης βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον μετακινήσεων, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις προβλέπονται και εναλλακτικά μέσα μεταφοράς, ιδίως για όσους διαμένουν σε νησιωτικές ή απομακρυσμένες περιοχές.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν εκπτωτική κάρτα DiscoverEU, η οποία προσφέρει σημαντικές μειώσεις σε καταλύματα, πολιτιστικούς χώρους, μεταφορές και δραστηριότητες, διευκολύνοντας ακόμη περισσότερο την εμπειρία του ταξιδιού.

Οι νέοι μπορούν να ταξιδέψουν είτε μόνοι τους είτε σε ομάδες έως και τεσσάρων ατόμων, υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα μέλη πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής.

Μάλιστα, δίνεται η δυνατότητα δικτύωσης με άλλους συμμετέχοντες από όλη την Ευρώπη, ενισχύοντας την ανταλλαγή εμπειριών και τη δημιουργία νέων επαφών.

