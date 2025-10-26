Ευρυτανία: Νεκρός 39χρονος άντρας που έπεσε με το αυτοκίνητο σε γκρεμό στη Γρανίτσα

Ακόμα ένα θανατηφόρο τροχαίο έγινε σήμερα Κυριακή 26 Οκτωβρίου στη Γρανίτσα Ευρυτανίας αφού ένας 39χρονος έπεσε από τον γκρεμό με το αυτοκίνητο του και έχασε την ζωή του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του iLamia, ο 39χρονος άντρας, κάτοικος Γρανίτσας ξεκίνησε με το αυτοκίνητό του και συνοδηγό την ανιψιά του για το Ραπτόπουλο Ευρυτανίας. Σε κάποιο σημείο του δρόμου, στο ύψος του Λιθοχωρίου κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εκείνος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και έπεσε σε γκρεμό ύψους περίπου 80 μέτρων.

Η ανιψιά του κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο και να ειδοποιήσει τις αρχές, ο άτυχος άντρας όμως ανασύρθηκε νεκρός από το γκρεμό ενώ εκείνη μεταφέρθηκε τραυματισμένη με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο.

Η σημερινή μέρα θα ήταν μέρα γιορτής για την μικρή κοινωνία της Γρανίτσας καθώς το βράδυ είναι προγραμματισμένη η γιορτή τσίπουρου. Μετά την απώλεια του 39χρονου όμως,o Πολιτιστικός Σύλλογος Γρανίτσας αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση χωρίς μουσική σε ένδειξη σεβασμού στην οικογένεια του άτυχου άντρα.

«Μετά το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε σήμερα το πρωί, σεβόμενοι την οικογένεια, αποφασίσαμε να πραγματοποιηθεί η Γιορτή Τσίπουρου χωρίς μουσική, σκεπτόμενοι βέβαια και την έλευση των συγχωριανών μας αλλά και των επισκεπτών» αναφέρει η ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.