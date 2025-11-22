Ευρυτανία: Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στήθηκε για κατσίκες που είχαν εγκλωβιστεί σε βράχια

Χρειάστηκε η συντονισμένη επιχείρηση της Πυροσβεστικής αλλα και εθελοντών στην Ευρυτανία για περίπου 1,5 ώρα για τη διάσωση ζώων που είχαν εγκλωβιστεί σε βράχια.

Οι 5 κατσίκες που είχαν εγκλωβιστεί σε γκρεμό στην Ευρυτανία, διασώθηκαν το πρωί του Σαββάτου με τη συνδρομή πυροσβεστών και εθελοντών διασωστών.

Οι διασώστες, σε μία επιχείρηση… με τα όλα της, κατάφεραν να σώσουν τις κατσίκες και να τις παραδώσουν στον ιδιοκτήτη τους.

Στην ανάρτηση από το Ελληνικό Διασωστικό Σώμα Ευρυτανίας περιγράφονται όλα όσα έγιναν για να σωθούν οι κατσίκες.

«Σε επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό πέντε κατσικών από βράχια στην περιοχή του χωριού Δάφνης Ευρυτανίας, συμμετείχε η ομάδα δράσης του σωματείου μας με 2 ενεργά μέλη, σε συνεργασία με 5 πυροσβέστες της Πυροσβεστικής υπηρεσίας Καρπενησίου.

Η ομάδα ειδοποιήθηκε από την διοικήτρια της ΠΥ Καρπενησίου, και άμεσα έφυγαν δύο μέλη, με τον κατάλληλο διασωστικό εξοπλισμό, προς το σημείο για να προσφέρουν βοήθεια για τον απεγκλωβισμό των ζώων.

Έπειτα από μιάμιση ώρα περίπου η ομάδα με την βοήθεια και τη συνεργασία όλων απεγκλώβισε τα ζώα και τα παρέδωσε στον ιδιοκτήτη που βρισκόταν από το πρωί στην περιοχή».