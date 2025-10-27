Ελλάδα

Εργατικό δυστύχημα στο Ρέθυμνο: Κατέρρευσε ταράτσα και πλάκωσε εργάτη – Ακαριαίος ο θάνατός του

Φριχτό εργατικό δυστύχημα στο Ρέθυμνο σήμερα (27.10.2025) όπου ένας εργαζόμενος σκοτώθηκε ακαριαία όταν ταράτσα σπιτιού αποκολλήθηκε και έπεσε.

Το εργατικό δυστύχημα έγινε στην περιοχή του Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο, όταν ο εργαζόμενος έκοβε σίδερα από την ταράτσα του σπιτιού. Κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο κατέρρευσε μεγάλο τμήμα της ταράτσας και πλάκωσε τον άτυχο άνδρα.

Ο θάνατός του ήταν ακαριαίος.

Τρία οχήματα της ΕΜΑΚ με 8 άνδρες βρίσκονται στο σημείο προκειμένου να απεγκλωβίσουν τη σορό.

