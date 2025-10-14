Εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη: Σε κρίσιμη κατάσταση 50χρονος που έπεσε από οικοδομή

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας 50χρονος άνδρας μετά από εργατικό ατύχημα που είχε στη Θεσσαλονίκη.

Όλα έγιναν το απόγευμα της Δευτέρας (13.10.2025) όταν ο 50χρονος εργάζονταν σε οικοδομή της Σίνδου Θεσσαλονίκης. Κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο έπεσε από την σκάλα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Οι συνάδελφοί του ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο για να παραλάβει τον άνδρα που έπαθε το εργατικό ατύχημα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο άνδρας φέρει πολλαπλά τραύματα και από την πτώση του έχασε αμέσως τις αισθήσεις του.

Πληροφορίες από thesstoday.gr