Εργαζόμενοι Νοσοκομείου Κεφαλονιάς: «Παρίστανε την νοσηλεύτρια» η γυναίκα που έκανε τις καταγγελίες μετά τον θάνατο της Μυρτούς

Έντονη είναι η αντίδραση των εργαζομένων του νοσοκομείου Κεφαλονιάς στις καταγγελίες για τα ΤΕΠ μετά τον θάνατο της Μυρτούς.

Σε ανακοίνωση τους οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Κεφαλονιάς τονίζουν ότι η γυναίκα που παρουσιάστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή ως νοσηλεύτρια και μίλησε για απουσία γιατρών στα ΤΕΠ την ημέρα του θανάτου της Μυρτούς έλεγε ψέματα και δεν ανήκει στο νοσηλευτικό προσωπικό.

Καμία νοσηλεύτρια από το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας δεν κατήγγειλε ότι οι γιατροί του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) δεν ήταν παρόντες, όταν μεταφέρθηκε σε αυτό η 19χρονη Μυρτώ που τελικά έχασε τη ζωή της.

Την αποκάλυψη κάνει το σωματείο των εργαζομένων του νοσοκομείου, επικαλούμενο μαρτυρίες απ’ όλο το νοσηλευτικό προσωπικό του.

Σε επίσημο έγγραφό του, το Σωματείο Υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας ξεκαθαρίζει ότι η γυναίκα που έκανε τις σχετικές καταγγελίες σε τηλεοπτική εκπομπή «παρουσιάστηκε ψευδώς ως νοσηλεύτρια».

Την κατηγορεί ότι «προσπάθησε να δυσφημίσει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό». Και προσθέτει πως «ψευδώς ανέφερε ότι οι γιατροί δεν ήταν παρόντες στο ΤΕΠ». Επιπλέον κάνουν λόγο για καπηλεία της ιδιότητας της νοσηλεύτριας.

Οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο αφήνουν αιχμές για τα πιθανά κίνητρα της συγκεκριμένης γυναίκας. Ζητούν επίσης να γίνει έρευνα για να βρεθεί η πραγματική ταυτότητά της.

Όπως αναφέρει το kefaloniapress.gr, το έγγραφο εστάλη στον διοικητή του νοσοκομείου, τον διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) και στον υπουργό Υγείας.

Το πλήρες κείμενο

Το πλήρες κείμενο του εγγράφου που απέστειλαν οι εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο Κεφαλληνίας έχει ως εξής:

«ΠΡΟΣ:

1) Διοικητή Γ.Ν. Κεφαλληνίας

2) Διοικητή 6ης ΥΠΕ

3) Υπουργό Υγείας

«Μετά την εμφάνιση κυρίας στην εκπομπή « Νύχτα αποκαλύψεων» στις 15/4/2026 του δημοσιογράφου κου Πέτρου Κουσουλού στον Αντ1, που παρουσιάστηκε ψευδώς ως νοσηλεύτρια και προσπάθησε να δυσφημίσει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό μιλώντας για δυσλειτουργία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών λέγοντας ότι οι γιατροί « ήρθαν πολύ αργότερα» και επιρρίπτοντας ευθύνες στο προσωπικό του Γ.Ν. Κεφαλληνίας, αλλά και σύμφωνα με την Διεύθυνση στης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και τις Προϊστάμενες όλων των Τμημάτων του Νοσοκομείου, καμία νοσηλεύτρια του Γ. Ν. Κεφαλληνίας δεν προέβη σε δηλώσεις στην συγκεκριμένη εκπομπή.

Η κυρία αυτή που παρίστανε την νοσηλεύτρια πιθανόν για άγνωστους δικούς της λόγους, ψευδώς ανέφερε ότι οι γιατροί δεν ήταν παρόντες στο ΤΕΠ κατά την άφιξη της άτυχης 19χρονης κοπέλας με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με βάση τις μαρτυρίες της βάρδιας του νοσηλευτικού προσωπικού. Σύμφωνα με τα λεγόμενα της ίδιας στην εκπομπή, δεν ήταν παρούσα στο συμβάν για να μπορεί να είναι σε θέση να κάνει διαπιστώσεις σχετικά με την παρουσία των γιατρών στο ΤΕΠ , αλλά και την κατάσταση στην οποία ήταν η 19χρονη κοπέλα την ώρα της άφιξής της στο ΤΕΠ .

Και μόνο το γεγονός ότι οι δηλώσεις είναι ανώνυμες και όχι επώνυμες όπως θα άρμοζε σε ένα τόσο σοβαρό περιστατικό δημιουργούν υποψίες και ερωτηματικά για την αξιοπιστία τους.

Ως εκ τούτου ζητάμε την διερεύνηση της αλήθειας όσον αφορά την πραγματική ταυτότητα της κυρίας και την αποκατάσταση της τιμής και του κύρους των υπαλλήλων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ. Ν. Κεφαλληνίας τα οποία προσέβαλε καπηλευόμενη την ιδιότητα της νοσηλεύτριας η οποία περιποιεί τιμή για το Γ. Ν. Κεφαλληνίας. Επίσης σας ενημερώνουμε ότι θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια για να αποκαλυφθεί η αλήθεια.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΕΙΡΗΝΗ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ»