Επιστροφή εκδρομέων Πάσχα: Αυξημένη η κίνηση στα διόδια της Ελευσίνας, των Θηβών και των Μαλγάρων

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το μεσημέρι της Δευτέρας (13.4.26) η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα.

Με σύμμαχο τον καλό καιρό οι εκδρομείς του Πάσχα επιστρέφουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Από νωρίς το πρωί η κίνηση στην εθνική Αθηνών – Κορίνθου είναι αυξημένη με ουρές να σχηματίζονται στα διόδια του Ισθμού και της Ελευσίνας. Οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από το ύψος του Ζευγολατιού μέχρις του Αγίους Θεοδώρους και στη συνέχεια από την Κινέττα μέχρι πριν τη Νέα Πέραμο.

Στην Πατρών – Κορίνθου δυσκολίες καταγράφονται στο ύψος του Κιάτου.

Με χαμηλές ταχύτητες γίνεται η διέλευση των οχημάτων και από τα διόδια της Θήβας από την εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας.

Ομαλά εξελίσσεται και η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα στη Θεσσαλονίκη.

Η ουρά στο ρεύμα της επιστροφής έφτανε από νωρίς το μεσημέρι το ένα χιλιόμετρο.

Μάλιστα, με εντολή της Αστυνομίας οι μπάρες παρέμειναν ανοιχτές για περίπου τέσσερα λεπτά για να μειωθούν οι ουρές.

Από τις 06:00 το πρωί μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι είχαν περάσει από τα διόδια των Μαλγάρων περίπου 6.000 οχήματα.