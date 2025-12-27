Επιστρέφουν στα μπλόκα οι αγρότες: Κλείνουν το ρεύμα προς Αθήνα στα Μάλγαρα – Μετά την Πρωτοχρονιά η πανελλαδική σύσκεψη

Στις επάλξεις βρίσκονται ξανά οι αγρότες αφού μετά την ανάσα των Χριστουγέννων επιστρέφουν και πάλι στα μπλόκα και δείχνουν αποφασισμένοι να σκληρύνουν τη στάση τους.

Νωρίς το μεσημέρι οι αγρότες στο μπλόκο των Μαλγάρων θα κλείσουν το ρεύμα προς στην Εθνική Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Την ίδια ώρα αποκλεισμός έχει προγραμματιστεί για τα τελωνεία των Ευζώνων και του Προμαχώνα σήμερα, ενώ στο πλαισιο των κινητοποιήσεων έχει προγραμματιστεί να κλείσει εκ νέου ο δρόμος στον κόμβο της Χαλκηδόνας για τρεις ώρες το απόγευμα.

Η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών φαίνεται ότι μετατίθεται για μετά την 1η Ιανουαρίου.

Η έξοδος της Πρωτοχρονιάς

Οι αγρότες με αφορμή την μετακίνηση των πολιτών για την περίοδο της Πρωτοχρονιάς, δηλώνουν ότι θα ακολουθήσουν το ίδιο μοντέλο με τα Χριστούγεννα, ανοίγοντας τους δρόμους όταν παρατηρείται αυξημένη κίνηση.

Οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν έως ότου ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, προειδοποιώντας για επ’αόριστον αποκλεισμό των δρόμων σε περίπτωση περαιτέρω πιέσεων.

Τρίκαλα

Στα μπλόκα, όπου γιόρτασαν τα Χριστούγεννα με τις οικογένειές τους, παραμένουν οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65, οι οποίοι τονίζουν πως δεν υποχωρούν αλλά θα προχωρήσουν σε κλιμάκωση του αγώνα τις επόμενες ημέρες. Όπως αναφέρουν οι ίδιοι στις συνελεύσεις που πραγματοποιούν καθημερινά, «είναι ένας αγώνας επιβίωσης για εμάς και τις οικογένειές μας» και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Ροδόπη

Μετά την απόφασή τους από την περασμένη Δευτέρα ενόψει των Χριστουγέννων να ανοίξουν το μπλόκο τους επί της Εγνατίας Οδού στο ύψος του δυτικού κόμβου Κομοτηνής, στο ρεύμα προς Ξάνθη, οι αγρότες της Ροδόπης επανήλθαν σήμερα στο σημείο, και από τις 11:00 έχουν αποκλείσει και πάλι την κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο οδικό τμήμα.

Έτσι οι οδηγοί κατευθύνονται στην έξοδο της Κομοτηνής και συνεχίζουν την πορεία τους είτε από την παλαιά εθνική οδό (μέσω Πόρτο Λάγους) είτε μέσω Ιάσμου, από του οποίου τον κόμβο της Εγνατίας μπορούν να ξαναμπούν στον αυτοκινητόδρομο.

Νίκαια

Η αερογέφυρα στη Νίκαια αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας. Στη Λάρισα θα υπάρχει εκτροπή των οχημάτων στο ύψος του Πλατύκαμπου ενώ η αερογέφυρα που δόθηκε την Τετάρτη στην κυκλοφορία, με αποτέλεσμα να διευκολύνει σημαντικά τη διέλευση των οχημάτων, θα κλείσει εκ νέου, ενώ αναμένεται να ανοίξει και πάλι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.