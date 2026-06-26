Επιστράφηκαν αντικείμενα Ελλήνων θυμάτων ναζισμού στις οικογένειές τους, 81 χρόνια μετά

Συγκίνησε η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη (25.06.2026) για την επιστροφή προσωπικών αντικειμένων τεσσάρων Ελλήνων θυμάτων των ναζιστικών διώξεων, στις οικογένειές τους, 81 χρόνια μετά.

Τα αντικείμενα αυτά ήταν από ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και καταναγκαστικής εργασίας και επέστρεψαν οριστικά στις οικογένειές τους, κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερα φορτισμένης εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο «Γιάννος Κρανιδιώτης» του Υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο της διεθνούς εκστρατείας «Stolen Memory» των Αρχείων Arolsen.

Η τελετή σηματοδότησε την ολοκλήρωση μίας ιδιαίτερα σημαντικής ερευνητικής προσπάθειας μαθητικών ομάδων σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, οι οποίες κατάφεραν να εντοπίσουν συγγενείς των θυμάτων.

Με την ολοκλήρωση της έρευνας, έχουν πλέον εντοπιστεί οι οικογένειες όλων των Ελλήνων εγκλείστων σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και καταναγκαστικής εργασίας, των οποίων τα προσωπικά αντικείμενα φυλάσσονταν στα Αρχεία Arolsen.

Μια διπλή παγκόσμια πρωτιά για την Ελλάδα

Η επιτυχής ολοκλήρωση της δράσης παρουσιάζει δύο μοναδικά χαρακτηριστικά σε διεθνές επίπεδο, ξεκινώντας από το γεγονός του πλήρους εντοπισμού των δικαιούχων. Η Ελλάδα γίνεται η πρώτη χώρα παγκοσμίως που κατάφερε να εντοπίσει τις οικογένειες του συνόλου των πολιτών της, των οποίων προσωπικά αντικείμενα φυλάσσονταν στα Αρχεία Arolsen.

Παράλληλα, η χώρα μας κατέγραψε μια πρωτιά μέσω του κρατικού προγράμματος με τη μαθητική κοινότητα. Πρόκειται για τη μοναδική μέχρι σήμερα περίπτωση διεθνώς, κατά την οποία η συμμετοχή των σχολείων στη διαδικασία αναζήτησης εντάχθηκε σε μια κεντρικά σχεδιασμένη κρατική πρωτοβουλία, η οποία υλοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και την Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών.

Τα κειμήλια που επέστρεψαν στους οικείους τους

Η συγκίνηση κορυφώθηκε κατά την απόδοση των κειμηλίων, καθώς και των αντιγράφων των πρωτότυπων εγγράφων που φυλάσσονται στα Αρχεία Arolsen, τα οποία αποτελούν τον μεγαλύτερο φορέα τεκμηρίωσης των ναζιστικών εγκλημάτων παγκοσμίως. Κατά τη διάρκεια της τελετής, το ρολόι του Ευάγγελου Κερασιώτη παραδόθηκε στη σύζυγο του αδελφού του, Καίτη Κερασιώτη, μετά από έρευνα και οπτικοακουστικό υλικό που ετοίμασε η μαθητική ομάδα του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου Ευόσμου Θεσσαλονίκης.

Στην πορεία της εκδήλωσης, ένα πορτοφόλι με νομίσματα, ένα δαχτυλίδι και ένα ρολόι τσέπης με την αλυσίδα του, που ανήκαν στον Δημήτριο Βαφειάδη, παραδόθηκαν στον ανιψιό του, Δημήτριο Βαχαρέλη, κατόπιν της διαδικασίας αναζήτησης που πραγματοποίησε το 2ο Γενικό Λύκειο Κορωπίου.

Επίσης, το ρολόι του Γιώργου Σαγματόπουλου αποδόθηκε στην εγγονή της αδελφής του, Παναγιώτα Γαλάνη, μετά από την αντίστοιχη προσπάθεια της μαθητικής ομάδας του 7ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας.

Τέλος, ένα βραχιόλι και μια μικρή καρφίτσα του Νικόλαου Φασουλιώτη παραδόθηκαν στην κόρη του, Κωνσταντία Τσιοπτσή, η οποία ευχαρίστησε θερμά όλους τους εμπλεκόμενους, μετά από την έρευνα του 1ου Γενικού Λυκείου Υμηττού.