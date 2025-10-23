«Επικίνδυνο, δίνουν αλκοόλ σε ανήλικα»: Οι κριτικές που προκαλούν σοκ μετά τον θάνατο 16χρονης στο Γκάζι

Την ίδια ώρα που η αστυνομία πραγματοποιεί ενδελεχείς ελέγχους για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της μία 16χρονη στο Γκάζι, την περασμένη Κυριακή (19.10.2025), οι διαδικτυακές κριτικές για το night club έξω από το οποίο εντοπίστηκε νεκρή προκαλούν έντονο προβληματισμό.

Από το μεσημέρι της Κυριακής, οι άνδρες του Τμήματος Ανήλικων προσπαθούν να συνδέσουν όλα τα στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στην εξιχνίαση της σε υπόθεσης – σε αρχικό στάδιο, το πνευμονικό οίδημα προσδιορίζεται ως η αιτία θανάτου της 16χρονης.

Από τι προήλθε ο θάνατος της 16χρονης και ποιοι παράγοντες συνετέλεσαν σε αυτό είναι δύο από τα κύρια ερωτήματα που αναμένεται να ρίξουν φως στην τραγωδία που διαδραματίστηκε στην οδό Δεκελέων, στο Γκάζι.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα – ανάμεσα σε αυτά και την ποσότητα αλλά και το είδος του αλκοόλ που κατανάλωσε η 16χρονη όσο βρισκόταν εντός του νυχτερινού καταστήματος.

Μάλιστα, από τη στιγμή που γνωστοποιήθηκε το περιστατικό στις αρχές, έχουν κατασχεθεί πολλά μπουκάλια ποτών από τον χώρο, τα οποία στάλθηκαν για ανάλυση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για καθαρά ποτά ή για «μπόμπες».

Αν και η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι η ανήλικη κατέληξε από πνευμονικό οίδημα, οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να δώσουν σαφέστερες απαντήσεις.

«Πραγματικά ότι χειρότερο»

Για το συγκεκριμένο κλαμπ, στο οποίο διασκέδασε η 16χρονη μαζί με την τριμελή παρέα της, υπάρχουν εκατοντάδες κριτικές στο διαδίκτυο, με αρκετές από αυτές να είναι ιδιαίτερα αρνητικές.

Πολλοί χρήστες αναφέρονται στην κακή ποιότητα των ποτών, στις συνθήκες υγιεινής, αλλά και στην παρουσία ανηλίκων στον χώρο.

«Οι τουαλέτες δεν πλησιάζονται από τις κινήσεις που γίνονται εκεί μέσα. Τα ποτά είναι μπόμπες. Δεν θα ξαναπατήσω ποτέ», γράφει ένας πελάτης, καταγγέλλοντας προβλήματα καθαριότητας και νοθευμένα ποτά.

Σε άλλη κριτική, ένας θαμώνας χαρακτηρίζει το μαγαζί «Ξεπλενομάγαζο… ο εξαερισμός, τίγκα πιτσιρίκι, άθλιοπροσωπικό, νοθευμένα ποτά», περιγράφοντας έναν χώρο χωρίς ασφάλεια και επαρκή έλεγχο.

Έτνας ακόμη χρήστης σημειώνει «Ό,τι χειρότερο υπάρχει στην Αθήνα», τονίζοντας τη γενικά αρνητική του εμπειρία, ενώ άλλος αναφέρει πως «Ναρκωτικά και βίζιτες εκεί, ούτε απ’ έξω μην περνάτε», αφήνοντας υπόνοιες για παράνομες δραστηριότητες.

Άλλοι χρήστες θέτουν ευθέως ζήτημα ελέγχου, γράφοντας «Το υγειονομικό κανέναν έλεγχο θα κάνει;» και «Επικίνδυνο. Δίνουν αλκοόλ σε ανήλικα», ενισχύοντας τις καταγγελίες για κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικους.

Μαρτυρίες όπως «Μέση ηλικία = 15» και «Βαρετό, πολύς καπνός, κακά ποτά» σκιαγραφούν ένα περιβάλλον που, σύμφωνα με όσους το έχουν επισκεφθεί, χαρακτηρίζεται από ελλιπή εποπτεία και χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών.

Οι περιγραφές αυτές φαίνεται να είχαν δημοσιευθεί πριν από το τραγικό γεγονός, γεγονός που δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το κατά πόσο υπήρξε ουσιαστικός έλεγχος στις δραστηριότητες του καταστήματος.

Οι αρχές εξετάζουν πλέον όλα τα δεδομένα και δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν ευρύτεροι έλεγχοι και σε άλλα μαγαζιά της περιοχής. Την ίδια στιγμή, η οικογένεια της 16χρονης ζητά απαντήσεις και ευθύνες για τον ξαφνικό χαμό του παιδιού τους.

To άρθρο «Επικίνδυνο, δίνουν αλκοόλ σε ανήλικα»: Οι κριτικές που προκαλούν σοκ μετά τον θάνατο 16χρονης στο Γκάζι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr