Επιθέσεις σε Νέο Κόσμο και Παγκράτι: Κοινά στοιχεία βλέπουν οι αρχές – Στο μικροσκόπιο η «συμμορία των 10»

Τα κοινά στοιχεία των επιθέσεων σε Παγκράτι και Νέο Κόσμο που έγιναν το βράδυ της Κυριακής (3/4/2026) από τη «συμμορία των 10» εναντίον ανηλίκων ξεψαχνίζουν οι αρχές καθώς υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες αυτά τα δύο να συνδέονται.

Σύμφωνα με τη ΕΡΤ, από τις εξελισσόμενες έρευνες των αρχών, οι δύο επιθέσεις σε Πάγκράτι και Νέο Κόσμο φαίνεται να παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο προσέγγισης και την εξέλιξη, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για την ίδια «συμμορία των 10» που αποτελείται από ανήλικους.

Στο πλαίσιο της έρευνας, συλλέγονται καταθέσεις μαρτύρων και αναλύεται οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας. Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί δύο άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στις επιθέσεις, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το πρώτο και πιο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 22:00, στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού στον Νέο Κόσμο όταν μία ομάδα τουλάχιστον δέκα νεαρών προσέγγισε τέσσερις συνομηλίκους τους.

Μετά από μία σύντομη λεκτική αντιπαράθεση, η οποία φέρεται να αφορούσε την περιοχή κατοικίας τους, η ένταση κλιμακώθηκε.

Από την επίθεση, ένας 15χρονος τραυματίστηκε σοβαρά από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, όταν δέχτηκε χτυπήματα στον μηρό και την πλάτη. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου νοσηλεύεται πλέον εκτός κινδύνου.



Σε βίντεο ντοκουμέντο μάλιστα, που εξασφάλισε το newsit.gr, αποτυπώνεται η στιγμή που η ομάδα των 10 τρέχει να διαφύγει μετά την επίθεση στους νεαρούς.

Στο ίδιο νοσοκομείο πήγε ένας, επίσης, 15χρονος ο οποίος είπε ότι ενώ βρισκόταν στην οδό Αρτέμωνος στο Παγκράτι δέχθηκε τον πλησίασαν, ομοίως 10 άτομα και αφού τον ρώτησαν αν είναι από την περιοχή τον χτύπησαν στο κεφάλι.

Ο νεαρός είχε μεταβεί στο νοσοκομείο με ίδια μέσα και έφερε ελαφρά τραύματα στο κεφάλι και στα πλευρά. Όπως διαπιστώθηκε, είχε δεχτεί επίθεση σε κοντινή απόσταση, έπειτα από λεκτική αντιπαράθεση με νεαρούς.