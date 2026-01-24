Επιδεινώθηκε η κατάσταση της 6χρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με εγκεφαλίτιδα: «Έχει επηρεαστεί το νευρικό της σύστημα» λέει η γιαγιά της

Πολύ σοβαρή παραμένει η κατάσταση του 6χρονου κοριτσιού που είναι διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Αγία Σοφία», το οποίο διαγνώστηκε με εγκεφαλίτιδα ως επιπλοκή της γρίπης.

Ραγδαία έχουν αυξηθεί τα κρούσματα γρίπης, επηρεάζοντας εκατοντάδες παιδιά και προκαλώντας βαριές νοσηλείες. Ανάμεσα στα παιδιά που νοσούν είναι ένας 3χρονος που νοσηλεύεται στο «Αγλαΐα Κυριακού» καθώς και το 6χρονο κοριτσάκι που πλέον είναι σε ΜΕΘ, έφτασε στο νοσοκομείο με υψηλό πυρετό και σπασμούς ενώ ήταν αφυδατωμένο.

Οι γιατροί το διασωλήνωσαν άμεσα και έκαναν αξονική και μαγνητική, ενώ όπως διαπιστώθηκε, από επιπλοκή γρίπης προκλήθηκε εγκεφαλίτιδα. Παρά την επιδείνωση της κατάστασης, οι γιατροί είναι αισιόδοξοι για την πορεία του 6χρονου.

Παράλληλα, η γιαγιά της 6χρονης, μιλώντας στο Mega ανέφερε: «Το παιδί ήταν καλά και ήρθε και διασωληνώθηκε. Ήταν λίγο κρυωμένο και ανέβασε λίγο πυρετό, περίμεναν το 166, και δεν ήρθε. Οι γονείς το έφεραν. Έχει επηρεαστεί το νευρικό του σύστημα και ο εγκέφαλός του».

Η καταγγελία της γιαγιάς φέρνει στο προσκήνιο τα ζητήματα ασφάλειας και υγιεινής στα σχολεία, αναδεικνύοντας την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις.

Οι γονείς του παιδιού παράλληλα, ανησυχούν για την υγεία των παιδιών τους, ενώ οι αρχές καλούνται να εξετάσουν τις συνθήκες που επικρατούν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

«Η κατάσταση του παιδιού είναι ίδια, την έχει “χτυπήσει” στον εγκέφαλο. Από την γρίπη Α το έπαθε, μόλις παρουσίασε πυρετό – ενώ ήταν καλά στην αρχή – και σηκώθηκε με τους γονείς της και πήγαν στο Παίδων. Οι γιατροί τους είπαν ευτυχώς που το πήγαν το παιδί, και στη συνέχεια το διασωληνώσανε.

Από την ώρα που πήγε είναι στην εντατική. Επειδή έκανε κάτι σπασμούς το παιδί είναι σε καταστολή. Ωστόσο θέλω να μιλήσω για τις συνθήκες το νηπιαγωγείου. Οι συνθήκες είναι άθλιες, το παιδί το σαββατοκύριακο ήταν καλά, Δευτέρα και Τρίτη το παιδί πήγε σχολείο, Τετάρτη λόγω κακοκαιρίας έκατσε σπίτι και την Πέμπτη που ξαναπήγε και έπαθε αυτό. Δεν ενημέρωσαν ότι έχουν κρούσμα και δεν έκαναν απολύμανση», κατήγγειλε η γιαγιά.

Εν τω μεταξύ, το 3χρονο αγοράκι που είχε μεταφερθεί σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο στην Κόρινθο με γρίπη, διασωληνώθηκε και χθες διακομίστηκε στην Αθήνα. Η κατάστασή του είναι πλέον καλύτερη και αναμένεται να μεταφερθεί σε απλή κλίνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες πριν από δύο εβδομάδες είχε περάσει και κορωνοϊό, με αποτέλεσμα ο οργανισμός του να είναι εξασθενημένος.

Η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των παιδιών που εισάγονται σε νοσοκομεία με έντονα συμπτώματα γρίπης.

Το τελευταίο διάστημα στα δύο νοσοκομεία Παίδων προσέρχονται περί τα 420-430 παιδιά με γρίπη, αριθμός ελαφρώς μειωμένος σε σχέση με την περίοδο των Χριστουγέννων όταν ο αριθμός αυτός έφτανε τα 500.