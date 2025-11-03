Επεισόδια στη δίκη του Άλκη Καμπανού: Κουκουλοφόροι επιτέθηκαν στους φίλους των καταδικασμένων – Δακρυγόνα από τα ΜΑΤ

Σοβαρά επεισόδια το πρωί της Δευτέρας 03.11.2025 έξω από το Μικτό Ορκωτό Εφετείου Θεσσαλονίκης που αναμένεται να ξεκινήσει η δίκη για την υπόθεση δολοφονίας του 19χρονου Άλκη Καμπανού.

Όλα ξέσπασαν λίγη ώρα πριν ξεκινήσει η δίκη, όταν στο Εφετείο Θεσσαλονίκης βρέθηκαν οπαδοί και φίλοι των καταδικασμένων για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού. Τότε μία παρέα κουκουλοφόρων ξεκίνησαν να πετούν καρέκλες, μπουκάλια και ξύλα, προκαλώντας την αντίδραση των ΜΑΤ, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Μπροστά στα φρικιαστικά επεισόδια βρέθηκε και η μητέρα του αδικοχαμένου 19χρονου.

Οι άγνωστοι ξεκίνησαν να τρέχουν προς αντίθετες κατευθύνσεις ώστε να γλιτώσουν την σύλληψη. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως έχει γίνει ήδη μία προσαγωγή.

Όπως βλέπετε στα, οι αστυνομικοί προσπάθησαν να απωθήσουν τα άτομα με κάθε μέσο που διέθεταν, πετώντας μάλιστα και δακρυγόνα. Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, καθώς πέρα από την οικογένεια του 19χρονου Άλκη που ήταν στο σημείο, εκείνη τη στιγμή πέρναγαν και περαστικοί.

Ο Αριστείδης Καμπανός, πατέρας του αδικοχαμένου Άλκη, ζήτησε να αποδοθεί δικαιοσύνη για το «ειδεχθές έγκλημα» που στοίχισε τη ζωή του γιου του. Σχολιάζοντας τα επεισόδια, έκανε λόγο για «ορισμένους ανεγκέφαλους που θέλουν να συνεχίσουν τη βία έξω από τα δικαστήρια».

Ο εισαγγελέας ζητά αυστηρότερες ποινές

Στο εδώλιο του Εφετείου αναμένεται να βρεθούν σήμερα (03.11.2025) 12 οπαδοί του ΠΑΟΚ για την φρικιαστική υπόθεση δολοφονίας του 19χρονου Άλκη Καμπανού που σκοτώθηκε σε οπαδικό επεισόδιο, την 1η Φεβρουαρίου του 2022, στην περιοχή της Χαριλάου.

7 από αυτούς έχουν καταδικαστεί με ισόβια κάθειρξη και επιπλέον με πολυετείς ποινές καθείρξεις ως συναυτουργοί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και οι υπόλοιποι 5 με πρόσκαιρες ποινές κάθειρξης ως απλοί συνεργοί στην ίδια πράξη. Ωστόσο, ο πρώην προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Νίκος Καλλίδης είχε ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, ζητώντας να επιβληθούν μεγαλύτερες ποινές.

Θεωρώντας εσφαλμένη την απόφαση όσον αφορά τη μετατροπή της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός έκρινε ότι οι κατηγορούμενοι έπρεπε να καταδικαστούν για ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο, όπως ήταν η αρχική δίωξη. Επιπλέον, για 3 κατηγορούμενους θεώρησε ότι δεν έπρεπε να καταδικαστούν για συνέργεια, αλλά ο ένας για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο και οι άλλοι 2 για συναυτουργία στην ίδια ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο. Η έφεση δεν αγγίζει δύο από τους κατηγορούμενους και πρακτικά μόνο γι’ αυτούς ισχύει η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης τους.

Εκτός από τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη, το κατηγορητήριο περιλαμβάνει τις συνδεόμενες με την επίθεση πράξεις εναντίον των δύο φίλων του, κατά το ίδιο αιματηρό επεισόδιο που «πάγωσε» το πανελλήνιο.