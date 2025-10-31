Επεισόδια στην πορεία μνήμης του αναρχικού που σκοτώθηκε από τη βόμβα στους Αμπελόκηπους

Τα επεισόδια έγιναν το βράδυ της Παρασκευής (31/10/25) στην Εμμανουήλ Μπενάκη, μεταξύ αστυνομικών και ανθρώπων που συμμετείχαν σε πορεία μνήμης για τον αναρχικό που σκοτώθηκε στην έκρηξη στους Αμπελόκηπους ,πριν από έναν χρόνο.

Μετά τις 8 το βράδυ, δημιουργήθηκε ένταση και μικρής έκτασης επεισόδια, με τους αστυνομικούς να κάνουν χρήση χημικών αλλά και κρότου-λάμψης για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Όπως μπορείτε να δείτε στις εικόνες, μετά τα επεισόδια, το σημείο θύμιζε πεδίο μάχης με αναποδογυρισμένα μηχανάκια…



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/10/benaki-3.mp4

Είχε προηγηθεί η πορεία, κατά τη διάρκεια της οποίας οι διαδηλωτές -πολλοί από αυτούς με κράνη- φώναζαν συνθήματα.

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/10/benaki-2.mp4

Υπενθυμίζεται ότι από την έκρηξη στους Αμπελόκηπους, εκτός από το θάνατο το αναρχικού, ισοπεδώθηκε το διαμέρισμα στο οποίο βρισκόταν και προκλήθηκαν στατικά προβλήματα σε ολόκληρη την πολυκατοικία…