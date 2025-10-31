Επεισόδια στην πορεία μνήμης του αναρχικού που σκοτώθηκε από τη βόμβα στους Αμπελόκηπους – 14 προσαγωγές

Τα επεισόδια έγιναν το βράδυ της Παρασκευής (31/10/25) στην Εμμανουήλ Μπενάκη, μεταξύ αστυνομικών και ανθρώπων που συμμετείχαν σε πορεία μνήμης για τον αναρχικό που σκοτώθηκε στην έκρηξη στους Αμπελόκηπους ,πριν από έναν χρόνο.

Μετά τις 8 το βράδυ, δημιουργήθηκε ένταση και μικρής έκτασης επεισόδια, με τους αστυνομικούς να κάνουν χρήση χημικών αλλά και κρότου-λάμψης για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Όπως μπορείτε να δείτε στις εικόνες, μετά τα επεισόδια, το σημείο θύμιζε πεδίο μάχης με αναποδογυρισμένα μηχανάκια…



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/10/benaki-3.mp4

Είχε προηγηθεί η πορεία, κατά τη διάρκεια της οποίας οι διαδηλωτές -πολλοί από αυτούς με κράνη- φώναζαν συνθήματα.

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/10/benaki-2.mp4

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 20:30 ομάδα ατόμων που κατευθυνόταν στα Εξάρχεια μέσω της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη επιτέθηκε με ξύλα και φωτοβολίδες εναντίον αστυνομικών δυνάμεων. Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, έγιναν 14 προσαγωγές ατόμων από τα επεισόδια.

Υπενθυμίζεται ότι από την έκρηξη στους Αμπελόκηπους, εκτός από το θάνατο το αναρχικού, ισοπεδώθηκε το διαμέρισμα στο οποίο βρισκόταν και προκλήθηκαν στατικά προβλήματα σε ολόκληρη την πολυκατοικία…