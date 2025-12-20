Επεισόδια στα Εξάρχεια: Επίθεση με «βροχή» μολότοφ σε διμοιρία ΜΑΤ – Έβαλαν φωτιές και σε κάδους

Επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής (20.12.2025) στα Εξάρχεια ανάμεσα σε διμοιρίες των ΜΑΤ και άγνωστους,

Ομάδες κουκουλοφόρων εξαπέλυσαν ταυτόχρονα επιθέσεις με περίπου 50 μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ στην οδό Ακαδημίας, σε αστυνομικούς της ΟΠΚΕ στην οδό Σπυρίδωνος Τρικούπη και Σολωμού, ενώ επιτέθηκαν με πέτρες και άλλα αντικείμενα σε διμοιρία που βρισκόταν επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη κοντά στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ. Κουκουλοφόροι έβαλαν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων στην Πλατεία Εξαρχείων στις οδούς Εμμανουήλ Μπενάκη και Βαλτετσίου.

Στα επεισόδια έγινε ρίψη μολότοφ, χημικών και βομβίδων κρότου λάμψης, κυρίως στη Θεμιστοκλέους και στην πλατεία, ενώ προκλήθηκαν φθορές σε αρκετά οχήματα.