Επεισοδιακή καταδίωξη στα Άνω Λιόσια: Παράτησε την 2χρονη ανιψιά στο αυτοκίνητό του και το έβαλε στα πόδια

Αναστάτωση επικράτησε το απόγευμα της Παρασκευής (05.12.2025) στα Άνω Λιόσια, όταν αστυνομικοί είδαν να κινείται αυτοκίνητο με κλεμμένη πινακίδα. Αμέσως ξεκίνησε καταδίωξη με αποτέλεσμα ο ανήλικος οδηγός να παρατήσει το αυτοκίνητο, έχοντας κλειδώσει μέσα σε αυτό την 2χρονη ανιψιά του.

Όλα ξεκίνησαν στις 5 το απόγευμα, σε κεντρικό δρόμο των Άνω Λιοσίων. Αστυνομικοί της ΟΚΠΕ έκαναν σήμα στο αυτοκίνητο να σταματήσει (αφού αντιλήφθηκαν πως η μπροστινή πινακίδα είχε κλαπεί τον Οκτώβριο από την περιοχή της Αγίας Βαρβάρας). Ο οδηγός όμως αντί να φρενάρει ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε.

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν αμέσως καταδίωξη βρίσκοντας μόνο το αυτοκίνητο στην οδό Πηνιού, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1. Ο οδηγός το είχε τραπεί σε φυγή πεζός.

Μέσα στο αυτοκίνητο, βρήκαν παρατημένη και κλειδωμένη την 2χρονη ανιψιά του. Για να την απεγκλωβίσουν μάλιστα, αναγκάστηκαν να σπάσουν το αμάξι.

Από την έρευνα που έγινε αποδείχθηκε πως ο οδηγός ήταν ανήλικος. Ακόμη αναζητείται.

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στη μητέρα του παιδιού η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Μετά την απολογία της, αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή.