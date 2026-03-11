Επαναπατρισμοί από Μέση Ανατολή: Ειδική πτήση από το Ντουμπάι για πολίτες με κατοικίδια

Στη διοργάνωση ειδικής πτήσης επαναπατρισμού από το Ντουμπάι για περίπου 50 επιβάτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν μαζί με τα κατοικίδιά τους προχωρά το υπουργείο Εξωτερικών, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων απομάκρυνσης πολιτών από τη Μέση Ανατολή.

Η πρωτοβουλία του υπουργείου Εξωτερικών αποσκοπεί στη διευκόλυνση των ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς, καθώς το ζήτημα της μεταφοράς κατοικιδίων έχει αναδειχθεί σε βασική παράμετρο για αρκετούς από όσους επιδιώκουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα από τη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με το ΥΠΕΞ, η πτήση θα πραγματοποιηθεί με αυστηρή τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών, ώστε να διασφαλίζονται τόσο η ασφάλεια όσο και η ευζωία των ζώων, σε πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Στην τελευταία ανακοίνωσή του για τους επαναπατρισμούς από τη Μέση Ανατολή, το υπουργείο Εξωτερικών διευκρίνισε ότι εφαρμόζεται απαρέγκλιτα η πολιτική κάθε αεροπορικής εταιρείας ως προς τους όρους ναύλωσης των ειδικών πτήσεων, επισημαίνοντας ότι η δυνατότητα μεταφοράς κατοικιδίου προβλέπεται ρητά στους σχετικούς όρους.

Το ΥΠΕΞ επίσης υπενθυμίζει ότι όσοι πολίτες επιθυμούν να επαναπατριστούν οφείλουν, σε πρώτη φάση, να εγγραφούν στην ειδική πλατφόρμα καταγραφής Ελλήνων πολιτών που αντιστοιχεί στη χώρα στην οποία βρίσκονται. Η ενημέρωση για τη μετακίνησή τους προς την Ελλάδα, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων επαναπατρισμού, ακολουθεί σε επόμενο στάδιο, βάσει του επιχειρησιακού σχεδιασμού.