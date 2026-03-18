Επαναπατρίστηκαν άλλοι 101 Έλληνες με τα 47 κατοικίδια τους, με ειδική πτήση από τη Μέση Ανατολή

Στις 19.00 το απόγευμα της Τετάρτης (18/3/26) έφτασε στο Ελευθέριος Βενιζέλος ακόμη μία ειδική πτήση που οργανώθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών, για τον επαναπατρισμό Ελλήνων από χώρες της Μέσης Ανατολής, εν μέσω των πολεμικών συγκρούσεων.

Ανακουφισμένοι έφτασαν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» 101 Έλληνες με ειδική πτήση από το Άμπου Ντάμπι. Μαζί τους, είχαν και τα 47 κατοικίδια τους…

«Είχαμε ένα πολύ ωραίο γκρουπ, δώσαμε το 100%, κάναμε τα χαρτιά για τα ζωάκια σε μηδέν χρόνο, για να μπορέσουμε να έρθουμε στην πατρίδα μας με τα παιδάκια μας, είναι κομμάτι της ζωής μας, δεν μπορούσαμε να τα αφήσουμε εκεί» δήλωσε μια γυναίκα που έφτασε με το σκυλάκι της στην Αθήνα, από το Άμπου Ντάμπι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη πτήση, είχε προγραμματιστεί αρχικά για το μεσημέρι της Δευτέρας (16/3/26) ωστόσο δεν έγινε τότε, γιατί το αεροδρόμιο του Ντουμπάι δέχθηκε επίθεση…