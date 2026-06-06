Επανέρχεται ο διαγωνισμός για τις 1.000 κάμερες στους δρόμους – Στο ευρωπαϊκό σύστημα η νέα προκήρυξη

Σε νέα φάση εισέρχεται το φιλόδοξο σχέδιο για την τοποθέτηση 1.000 καμερών στους ελληνικούς δρόμους, καθώς ο σχετικός διαγωνισμός υποβλήθηκε προς δημοσίευση στο ευρωπαϊκό portal δημοσίων συμβάσεων EU TENDER, ανοίγοντας τον δρόμο για την επανεκκίνηση της διαδικασίας.

Πρόκειται για ένα έργο που θεωρείται κομβικής σημασίας για την οδική ασφάλεια, καθώς στόχος με την τοποθέτηση 1.000 καμερών στους ελληνικούς δρόμους, είναι η καταγραφή και η αυτοματοποιημένη βεβαίωση τροχαίων παραβάσεων σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας σε ολόκληρη τη χώρα.

Η εξέλιξη έρχεται λίγο καιρό μετά την ακύρωση του αρχικού διαγωνισμού από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τότε, η διαδικασία είχε μπλοκάρει ύστερα από τρεις προδικαστικές προσφυγές που είχαν κατατεθεί από εταιρείες και κοινοπραξίες, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η επαναπροκήρυξη του έργου με τροποποιημένους όρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη νέα προκήρυξη έχουν γίνει αλλαγές σε προαιρετικές απαιτήσεις τεχνικών προδιαγραφών που είχαν προκαλέσει αντιδράσεις στην αγορά, με στόχο να αποφευχθούν νέες ενστάσεις και να προχωρήσει ταχύτερα η ανάθεση του έργου.

Τι θα καταγράφουν οι κάμερες

Οι νέες κάμερες θα τοποθετηθούν σε οδικούς άξονες και σημεία όπου καταγράφονται συχνά σοβαρά τροχαία ατυχήματα ή επικίνδυνες παραβάσεις.

Μεταξύ άλλων, θα μπορούν να εντοπίζουν:

Υπερβολική ταχύτητα

Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

Άλλες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Το σύστημα θα είναι συνδεδεμένο με κεντρικές ψηφιακές υποδομές του Δημοσίου, επιτρέποντας την αυτόματη καταγραφή των παραβάσεων και την ηλεκτρονική έκδοση των σχετικών προστίμων.

Στο επίκεντρο η οδική ασφάλεια

Η κυβέρνηση έχει θέσει την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας ως μία από τις βασικές προτεραιότητές της, καθώς τα στοιχεία των τελευταίων ετών συνεχίζουν να προκαλούν προβληματισμό για τον αριθμό των τροχαίων δυστυχημάτων και σοβαρών ατυχημάτων στους ελληνικούς δρόμους.

Μέσα από το νέο δίκτυο καμερών, οι αρμόδιες αρχές εκτιμούν ότι θα ενισχυθεί σημαντικά η συμμόρφωση των οδηγών με τον ΚΟΚ, ενώ παράλληλα θα μειωθεί η ανάγκη για φυσική παρουσία αστυνομικών δυνάμεων σε πολλές περιπτώσεις ελέγχων.

Το επόμενο βήμα

Μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα ακολουθήσει η περίοδος υποβολής προσφορών από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς. Εφόσον δεν υπάρξουν νέες προσφυγές ή άλλες εμπλοκές, το έργο θα προχωρήσει στην ανάδειξη αναδόχου και στη συνέχεια στη σταδιακή εγκατάσταση των καμερών.

Το συγκεκριμένο project, προϋπολογισμού περίπου 38 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα ψηφιακής διαχείρισης της οδικής κυκλοφορίας που έχουν σχεδιαστεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι έλεγχοι στους ελληνικούς δρόμους.