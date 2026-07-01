Επί πληρωμή απογευματινά χειρουργεία: Πώς θα κλείνονται από σήμερα τα ραντεβού, ο τιμοκατάλογος του ΕΣΥ

Ολοκληρώθηκε χθες Τρίτη (30.06.2026) το πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε με 41 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία. Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, πλέον ξεκινούν τα επί πληρωμή καθώς τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία ολοκλήρωσαν επιτυχημένα τον κύκλο τους.

Σήμερα 1η Ιουλίου ξημερώνει με μια νέα, διαφορετική πραγματικότητα για τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας. Από σήμερα, Τετάρτη, δηλαδή, επανενεργοποιείται η αρχική υπουργική απόφαση, που είχε «παγώσει» επί περίπου 7 μήνες, ώστε να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων προς τους πολίτες.

Μάλιστα στη συνέντευξη Τύπου της Δευτέρας (19.06.2026) που παραχώρησε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας με αφορμή τον απολογισμό της μεταρρύθμισης των δωρεάν χειρουργείων, ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Μάριος Θεμιστοκλέους, χαρακτήρισαν «απόλυτα επιτυχημένο» το θεσμό, δίνοντας στη δημοσιότητα στοιχεία, τα οποία επιβεβαιώνουν συνολική αύξηση της χειρουργικής δυναμικότητας στο ΕΣΥ. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε ότι πραγματοποιήθηκαν 26.845 δωρεάν επεμβάσεις μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και μειώθηκε κατά 98% η λίστα αναμονής άνω των 4 μηνών.

Για τον ασθενή, αυτό μεταφράζεται στο εξής: όποιος δεν επιθυμεί να χειρουργηθεί στη δωρεάν πρωινή βάρδια για ένα «ψυχρό», δηλαδή προγραμματισμένο χειρουργείο, θα πρέπει πλέον να βάλει το χέρι στην τσέπη, καλύπτοντας εξ ολοκλήρου την αμοιβή της χειρουργικής ομάδας.

Ιδού, πώς θα λειτουργεί από εδώ και πέρα ο μόνιμος σχεδιασμός των επί πληρωμή απογευματινών χειρουργείων του ΕΣΥ.

Απογευματινά επί πληρωμή χειρουργεία: Πώς θα κλείνονται από σήμερα τα ραντεβού

Η διαδικασία για να φτάσει κάποιος στο χειρουργικό τραπέζι το απόγευμα δεν στηρίζεται πλέον στην λογική της άτακτης λίστας αναμονής, που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, θα είναι μια στοχευμένη, κεντρικά ελεγχόμενη διαδικασία, η οποία προϋποθέτει τη νόμιμη συναλλαγή εντός του νοσοκομείου.

Τα βήματα είναι τα εξής:

Ραντεβού εκτίμησης : Ο ασθενής κλείνει ραντεβού για κλινική εκτίμηση στα πρωινά ή απογευματινά τακτικά ιατρεία (μέσω του 1566 της ΗΔΙΚΑ ή του finddoctors.gov.gr).

: Ο ασθενής κλείνει ραντεβού για κλινική εκτίμηση στα πρωινά ή απογευματινά τακτικά ιατρεία (μέσω του 1566 της ΗΔΙΚΑ ή του finddoctors.gov.gr). Εγγραφή στην λίστα : Αφού ο χειρουργός κρίνει ότι η πάθηση χρήζει χειρουργικής επέμβασης, ο ασθενής εντάσσεται υποχρεωτικά στην ψηφιακή Ενιαία Λίστα Χειρουργείων.

: Αφού ο χειρουργός κρίνει ότι η πάθηση χρήζει χειρουργικής επέμβασης, ο ασθενής εντάσσεται υποχρεωτικά στην ψηφιακή Ενιαία Λίστα Χειρουργείων. Επιλογή χειρουργείου μεταξύ απογευματινού (με αμοιβή) ή πρωινού (δωρεάν) : Εκείνη τη στιγμή -ή και αργότερα επικοινωνώντας με το αρμόδιο τμήμα- ο ασθενής δηλώνει την επιθυμία του: 1) να περιμένει να χειρουργηθεί στην πρωινή δωρεάν βάρδια, ή 2) να πληρώσει για να χειρουργηθεί άμεσα το απόγευμα με τον γιατρό της επιλογής του.

: Εκείνη τη στιγμή -ή και αργότερα επικοινωνώντας με το αρμόδιο τμήμα- ο ασθενής δηλώνει την επιθυμία του: 1) να περιμένει να χειρουργηθεί στην πρωινή δωρεάν βάρδια, ή 2) να πληρώσει για να χειρουργηθεί άμεσα το απόγευμα με τον γιατρό της επιλογής του. Η επιβάρυνση στα απογευματινά χειρουργεία: Εάν ο ασθενής επιλέξει την απογευματινή λειτουργία του νοσοκομείου, ο ΕΟΠΥΥ συνεχίζει να καλύπτει πλήρως τα νοσήλια (κρεβάτι, υλικά, φάρμακα) και το ποσό που καλείται να πληρώσει από την τσέπη του στο ταμείο του νοσοκομείου, είναι η ιατρική αμοιβή της ομάδας (χειρουργός, αναισθησιολόγος, νοσηλευτικό προσωπικό).

Ο τιμοκατάλογος του ΕΣΥ: Πόσο κοστίζουν οι επεμβάσεις

Οι τιμές κυμαίνονται μεταξύ 300 και 2.000 ευρώ και δεν καθορίζονται αυθαίρετα.

Κλιμακώνονται σε έξι κατηγορίες ανάλογα με τη βαρύτητα και την πολυπλοκότητα του χειρουργείου, βάσει της κωδικοποίησης τωνΚΕΝ (Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια).

Ενδεικτικά, οι τιμές που καλείται να καταβάλει ο πολίτης διαμορφώνονται ως εξής:

Πολύ μικρές επεμβάσεις (300 ευρώ): π.χ. αφαίρεση μικρού δερματικού μορφώματος, διάνοιξη αποστήματος, τοποθέτηση καθετήρα.

Μικρές επεμβάσεις (500 ευρώ): π.χ. επέμβαση καταρράκτη, αφαίρεση κύστης, βουβωνοκήλη χωρίς επιπλοκές.

Μεσαίες επεμβάσεις (900 ευρώ): π.χ. χολοκυστεκτομή, σκωληκοειδεκτομή, αρθροπλαστική γόνατος μικρής κλίμακας, αφαίρεση αμυγδαλών.

Μεγάλες επεμβάσεις (1.200 ευρώ): π.χ. ολική αρθροπλαστική ισχίου, θυρεοειδεκτομή, υστερεκτομή.

Βαριές επεμβάσεις (1.600 ευρώ): π.χ. ογκολογικά χειρουργεία εντέρου, νευροχειρουργικές επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης.

Εξαιρετικά βαριές επεμβάσεις (2.000 ευρώ): π.χ. πολύπλοκες καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις (bypass), μεταμοσχεύσεις, εκτεταμένες ογκολογικές εκτομές.

Το βαρύ ποινολόγιο για όσους θελήσουν να εκμεταλλευτούν το νέο σύστημα

Με τον γιατρό να αποκτά κρίσιμο ρόλο στην κατεύθυνση και διεκπαιρέωση των περιστατικών, γεννάται το εύλογο ερώτημα: Ποιος θα τον σταματήσει από το να «φρενάρει» τα πρωινά, δωρεάν χειρουργεία για να προωθήσει τους ασθενείς στις απογευματινές, επικερδείς βάρδιες;

Το υπουργείο Υγείας απαντά, πώς διασφαλίζει απόλυτα τη διαφάνεια της διαδικασίας, με ένα αυστηρό ποινολόγιο και ψηφιακή επιτήρηση.

Βασικός κανόνας είναι πως καμία κλινική δεν μπορεί να προχωρήσει σε απογευματινά χειρουργεία, αν η συνολική απόδοσή της της πρωινής βάρδιας «πέσει» κάτω από τον μέσο όρο του αντίστοιχου διαστήματος της περσινής χρονιάς.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, μέσω της ψηφιακής Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων, οι διοικήσεις των νοσοκομείων του ΕΣΥ θα μπορούν να βλέπουν και να επιτηρούν σε πραγματικό χρόνο τις καθυστερήσεις.

Αν ένας χειρουργός, για παράδειγμα, εντοπιστεί να καθυστερεί τεχνητά την πρωινή του λίστα προς ίδιον όφελος, θα αποκλείεται αυτόματα από τα απογευματινά χειρουργεία για 6 μήνες. Μια ποινή που θα διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής, ενώ θα υπάρχουν και πειθαρχικές διώξεις.

Στην περίπτωση μάλιστα, που μια χειρουργική κλινική ρίξει συνολικά τον αριθμό των συνολικών επεμβάσεών της το πρωί, ο διοικητής οφείλει να ανακαλέσει την άδεια για τα απογευματινά ραντεβού, στη συγκεκριμένη κλινική.

Δίνοντας το στίγμα της επόμενης ημέρας, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης,ανέφερε:

«Ο αριθμός των πρωινών χειρουργείων που διενεργούνταν ανά ημέρα πριν τη θέσπιση των απογευματινών, θα διατηρηθεί στο ακέραιο. Αυτό αποτελεί απαράβατο κανόνα, ούτως ώστε να μην λειτουργήσουν σε βάρος των πρωινών», τόνισε.

Στα «τυφλά» οι ασθενείς

Παρά την πλήρη ψηφιοποίηση της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων, η οποία θα είναι απόλυτα διαφανής και προσβάσιμη στις διοίκησεις των νοσοκομείων, ένα κρίσιμο κομμάτι του αρχικού σχεδιασμού, δεν θα υλοποιηθεί τελικά προς όφελος των πολιτών. Αυτό της πρόσβασης του ίδιου του ασθενή στη λίστα αναμονής.

Όπως επιβεβαίωσε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του iatropedia.gr, η πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων για τους ασθενείς δεν θα βγει ποτέ στον «αέρα». Έτσι, οι πολίτες δεν θα μπορούν να ελέγξουν από το κινητό ή τον υπολογιστή τους, ποιο νοσοκομείο έχει τη μικρότερη αναμονή, όπως είχε αρχικά υποσχεθεί το Υπουργείο Υγείας.

Πηγή: iatropedia.gr

To άρθρο Επί πληρωμή απογευματινά χειρουργεία: Πώς θα κλείνονται από σήμερα τα ραντεβού, ο τιμοκατάλογος του ΕΣΥ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr