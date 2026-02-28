Επίθεση στο Ιράν: Σε συνεχή επικοινωνία με τα ελληνικά πλοία στον Περσικό Κόλπο το υπoυργείο Ναυτιλίας

Σε αυξημένη επιφυλακή και σε τακτική επαφή με τα υπό ελληνική σημαία πλοία βρίσκεται ο θάλαμος επιχειρήσεων του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στο Ιράν και τις πιθανές επιπτώσεις στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε κρίσιμες θαλάσσιες ζώνες.

Σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού Σώματος, μετά την έναρξη πολεμικών επιχειρήσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου, το Κέντρο Επιχειρήσεων (ΚΕΠΙΧ) του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής προχώρησε σε άμεση επικοινωνία με τις εταιρείες όλων των ελληνικών πλοίων που βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο και στο Στενό του Ορμούζ.

Στόχος της επικοινωνίας ήταν να επιβεβαιωθεί ότι τα πλοία δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα ασφαλείας και να παρασχεθούν οδηγίες για την ασφαλή συνέχιση των πλόων τους. Παράλληλα, ενημερώθηκε η ναυτιλιακή κοινότητα για τις εξελίξεις στην περιοχή, ενώ εστάλησαν λεπτομερείς συστάσεις σχετικά με τη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο, στον Κόλπο του Ομάν και στη Αραβική Θάλασσα.

Όπως επισημαίνεται, ο Θάλαμος Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος παρακολουθεί σε συνεχή βάση την κατάσταση, διατηρώντας τακτική επικοινωνία με τα υπό ελληνική σημαία πλοία που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ασφάλεια των πληρωμάτων και των πλοίων.