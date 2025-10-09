Επίθεση σε οδηγό μετρό: Απέλαση για τον άνδρα που προκάλεσε τα επεισόδια στους σταθμούς «Δουκίσσης Πλακεντίας» και «Νομισματοκοπείο»

Μετά τη σύλληψη απέλαση για τον 19χρονο Ιρακινό που επιτέθηκε σε οδηγό μετρό την Τετάρτη 09.10.2025, στον σταθμό «Δουκίσσης Πλακεντίας».

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών, η επίθεση σημειώθηκε στον σταθμό «Δουκίσσης Πλακεντίας» όταν ο νεαρός, άρχισε να επιτίθεται στον οδηγό συρμού της γραμμής 3 του Μετρό στον σταθμό «Δουκίσσης Πλακεντίας».

Η υπηρεσία ασφάλειας και το προσωπικό φύλαξης της ΣΤΑ.ΣΥ κάλεσαν την Ελληνική Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψή του.

Η άμεση διαδικασία ανάκλησης του καθεστώτος ασύλου του αλλοδαπού που επιτέθηκε χθες σε οδηγό του Μετρό, στον σταθμό «Δουκίσσης Πλακεντίας» ξεκίνησε, προκειμένου να απελαθεί από τη χώρα μετά από συντονισμένες ενέργειες του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη και του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών & Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

Η ΣΤΑ.ΣΥ επίσης υπέβαλε μήνυση, όπως είχε κάνει και στο παρελθόν, καθώς ο ίδιος δράστης είχε επιτεθεί σε τουρίστες στον σταθμό «Νομισματοκοπείο» στις 6 Αυγούστου 2025.

Ο άνδρας αραβικής καταγωγής που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, άρχισε να γρονθοκοπεί τον Γερμανό, στον σταθμό «Νομισματοκοπείο» ο οποίος κατευθυνόταν προς το Αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής στη χώρα του.

Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία, άντρες της οποίας συνέλαβαν τον δράστη και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίου για πρόκληση απλής σωματικής βλάβης.